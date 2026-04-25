7 Kebiasaan Orang Sukses yang Jarang Terlihat Menurut Psikologi, Disiplin dan Fokus Adalah Kunci!

JawaPos.com – Sebagian besar pencapaian besar dalam hidup seseorang tidak lahir dari bakat atau keberuntungan semata.

Psikologi mengungkap bahwa orang-orang sukses membangun fondasi mereka melalui kebiasaan pribadi yang tidak pernah terlihat oleh orang lain.

Disiplin yang sesungguhnya bukan tentang hukuman diri, melainkan tentang kesetiaan pada proses yang dilakukan secara konsisten setiap hari.

Kemampuan menjaga fokus di tengah gangguan yang terus meningkat menjadi salah satu pembeda terbesar antara mereka yang berhasil dan tidak.

Dilansir dari laman Hack Spirit pada Sabtu (25/4), berikut tujuh kebiasaan orang yang sukses yang diantarnya disiplin dan fokus.

1. Mengatur diri sendiri secara seimbang, bukan keras tanpa henti

Regulasi diri adalah kemampuan mengelola dorongan dan tetap fokus pada tujuan meskipun banyak gangguan di sekitar.

Kemampuan ini bukan tentang penyangkalan diri yang keras, melainkan tentang keseimbangan antara ambisi dan kesejahteraan batin.

Setiap keputusan kecil yang dibuat dengan sadar secara kolektif membentuk jalur menuju pencapaian yang bermakna.