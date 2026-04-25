9 Kebiasaan yang Tanpa Sadar Memperparah Kesepian saat Penuaan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Kesepian yang datang seiring penuaan jarang terjadi secara tiba-tiba, melainkan merayap perlahan melalui perubahan perilaku yang tidak disadari.

Psikologi mengungkap bahwa kualitas hubungan sosial, bukan kuantitasnya, adalah faktor terkuat yang melindungi seseorang dari rasa sepi.

Kebiasaan-kebiasaan kecil yang tampak tidak berbahaya ternyata bisa secara bertahap mempersempit lingkaran koneksi yang dimiliki seseorang.

Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sendiri yang secara tidak sengaja berkontribusi pada kesepian yang mereka rasakan.

Dilansir dari laman Hack Spirit pada Sabtu (25/4), berikut sembilan kebiasaan yang memperparah kesepian saat penuaan.

1. Mempertahankan persahabatan lama yang sudah tidak lagi menyuburkan

Bertahan dalam persahabatan lama karena loyalitas atau nostalgia, meskipun koneksinya sudah tidak terasa bermakna, justru memperparah kesepian.

Berada di sekitar orang-orang namun tetap merasa tidak dipahami adalah bentuk kesepian yang sangat melelahkan secara emosional.

Penelitian menunjukkan bahwa kualitas hubungan sosial jauh lebih penting daripada jumlah orang yang ada dalam lingkaran seseorang.