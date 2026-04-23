7 Kebiasaan yang Bentuk Kepribadian Percaya Diri dan Mandiri Menurut Psikologi

JawaPos.com – Memiliki kepribadian yang percaya diri bukan soal penampilan luar, melainkan soal bagaimana seseorang membangun fondasi dalam dirinya.

Secara psikologi, kemandirian sejati lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilatih secara sadar setiap harinya.

Orang yang benar-benar mandiri tidak bergantung pada pengakuan orang lain untuk merasa berharga dan cukup.

Kepercayaan diri yang tumbuh dari dalam jauh lebih kokoh dan tahan lama dibandingkan yang bergantung pada pujian luar.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (23/4), berikut tujuh kebiasaan kecil yang secara konsisten dipraktikkan oleh orang-orang yang tampak effortlessly percaya diri dan mandiri.

1. Merasa nyaman dengan diri sendiri

Kemampuan untuk merasa betah saat sendirian adalah fondasi penting dari kebebasan dan kemandirian sejati seseorang.

Ketika kamu bisa menikmati waktu sendiri, tindakanmu tidak lagi bergantung pada kehadiran atau persetujuan orang lain.

Orang yang nyaman dengan dirinya sendiri juga jauh lebih tahan terhadap pengaruh pendapat luar yang tidak sejalan dengan nilai dirinya.