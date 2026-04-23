Orang-orang yang Menyenangkan untuk Diajak Bergaul Biasanya Memiliki 8 Kebiasaan Halus Ini Menurut Psikologi



JawaPos.com - Pernahkah kamu bertemu seseorang yang terasa begitu nyaman diajak berbicara? Tidak harus lucu, tidak juga selalu paling pintar di ruangan—tetapi kehadirannya membuat orang lain merasa dihargai dan diterima. Orang-orang seperti ini biasanya memiliki daya tarik sosial yang kuat, dan menariknya, itu bukan sekadar bakat alami.



Menurut psikologi, kemampuan untuk menyenangkan dalam pergaulan sering kali berasal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Kebiasaan ini terlihat sederhana, bahkan halus, tetapi dampaknya besar terhadap bagaimana orang lain merasakan kehadiran kita.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 kebiasaan halus yang umumnya dimiliki oleh orang-orang yang menyenangkan untuk diajak bergaul:



1. Mereka Mendengarkan dengan Sungguh-sungguh



Orang yang menyenangkan tidak hanya menunggu giliran berbicara. Mereka benar-benar mendengarkan.



Mereka:



Memberikan kontak mata yang cukup

Mengangguk atau memberi respons kecil

Tidak memotong pembicaraan



Dalam psikologi, ini disebut active listening. Ketika seseorang merasa didengar, otaknya merespons dengan rasa aman dan nyaman. Itulah mengapa orang yang pandai mendengarkan sering dianggap menyenangkan.



2. Mereka Tidak Terlalu Fokus pada Diri Sendiri



Alih-alih selalu membicarakan diri sendiri, mereka memberi ruang bagi orang lain untuk berbagi.



Mereka tahu kapan harus:



Bertanya

Menggali cerita orang lain

Tidak mendominasi percakapan



Ini bukan berarti mereka pasif, tetapi mereka seimbang. Orang seperti ini membuat interaksi terasa dua arah, bukan satu arah.



3. Mereka Peka terhadap Emosi Orang Lain



Kemampuan ini dikenal sebagai emotional intelligence (kecerdasan emosional).



Mereka bisa:



Menangkap perubahan nada suara

Membaca ekspresi wajah

Menyadari kapan seseorang tidak nyaman



Dengan kepekaan ini, mereka menyesuaikan cara bicara dan sikap, sehingga orang lain merasa lebih dimengerti.



4. Mereka Tidak Menghakimi dengan Cepat



Orang yang menyenangkan cenderung memberi ruang untuk memahami, bukan langsung menilai.



Alih-alih berkata:



“Itu salah”

mereka lebih mungkin berkata:

“Menarik juga sudut pandangnya”



Sikap ini menciptakan rasa aman dalam percakapan. Orang lain jadi tidak takut untuk jujur atau terbuka.



5. Mereka Memiliki Bahasa Tubuh yang Ramah



Komunikasi bukan hanya soal kata-kata. Bahasa tubuh memainkan peran besar.



Ciri-cirinya:



Postur terbuka (tidak menyilangkan tangan terus-menerus)

Senyum yang tulus

Nada suara yang hangat



Psikologi menunjukkan bahwa manusia sangat responsif terhadap sinyal non-verbal. Bahkan, sering kali kita lebih percaya bahasa tubuh daripada kata-kata.



6. Mereka Tahu Kapan Harus Bercanda dan Kapan Harus Serius



Humor adalah alat sosial yang kuat—tetapi harus digunakan dengan tepat.



Orang yang menyenangkan:



Tidak memaksakan lelucon

Tidak menggunakan humor yang menyakitkan

Peka terhadap situasi



Mereka bisa mencairkan suasana tanpa membuat orang lain merasa tidak nyaman.



7. Mereka Menghargai Hal-hal Kecil



Ucapan sederhana seperti:



“Terima kasih”

“Aku senang ngobrol sama kamu”

“Pendapatmu bagus juga”



bisa memberikan dampak besar.



Dalam psikologi positif, ini berkaitan dengan appreciation. Orang yang merasa dihargai cenderung ingin kembali berinteraksi dengan orang yang memberikan apresiasi tersebut.



8. Mereka Autentik (Tidak Berpura-pura)



Yang paling penting, mereka tidak berusaha menjadi orang lain.



Mereka:



Nyaman dengan diri sendiri

Tidak berlebihan dalam mencari perhatian

Jujur, tetapi tetap sopan



Keaslian ini menciptakan kepercayaan. Orang lain bisa merasakan ketika seseorang tulus, dan itu membuat hubungan terasa lebih dekat.



Penutup



Menjadi orang yang menyenangkan untuk diajak bergaul bukan berarti harus menjadi paling menarik, paling lucu, atau paling pintar. Justru, hal-hal kecil yang sering tidak disadari—cara mendengarkan, merespons, dan memperlakukan orang lain—yang membuat perbedaan besar.



Kabar baiknya, semua kebiasaan ini bisa dilatih. Tidak perlu mengubah kepribadian secara drastis, cukup mulai dari hal-hal sederhana:



Dengarkan lebih dalam

Kurangi keinginan untuk selalu bicara

Lebih peka terhadap orang lain



