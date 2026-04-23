Orang-orang yang Menyenangkan untuk Diajak Bergaul Biasanya Memiliki 8 Kebiasaan Halus Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menyenangkan untuk diajak bergaul. (Freepik/tirachardz)
JawaPos.com - Pernahkah kamu bertemu seseorang yang terasa begitu nyaman diajak berbicara? Tidak harus lucu, tidak juga selalu paling pintar di ruangan—tetapi kehadirannya membuat orang lain merasa dihargai dan diterima. Orang-orang seperti ini biasanya memiliki daya tarik sosial yang kuat, dan menariknya, itu bukan sekadar bakat alami.
Menurut psikologi, kemampuan untuk menyenangkan dalam pergaulan sering kali berasal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Kebiasaan ini terlihat sederhana, bahkan halus, tetapi dampaknya besar terhadap bagaimana orang lain merasakan kehadiran kita.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 kebiasaan halus yang umumnya dimiliki oleh orang-orang yang menyenangkan untuk diajak bergaul:
1. Mereka Mendengarkan dengan Sungguh-sungguh
Orang yang menyenangkan tidak hanya menunggu giliran berbicara. Mereka benar-benar mendengarkan.
Mereka:
Memberikan kontak mata yang cukup
Mengangguk atau memberi respons kecil
Tidak memotong pembicaraan
Dalam psikologi, ini disebut active listening. Ketika seseorang merasa didengar, otaknya merespons dengan rasa aman dan nyaman. Itulah mengapa orang yang pandai mendengarkan sering dianggap menyenangkan.
2. Mereka Tidak Terlalu Fokus pada Diri Sendiri
Alih-alih selalu membicarakan diri sendiri, mereka memberi ruang bagi orang lain untuk berbagi.
Mereka tahu kapan harus:
Bertanya
Menggali cerita orang lain
Tidak mendominasi percakapan
Ini bukan berarti mereka pasif, tetapi mereka seimbang. Orang seperti ini membuat interaksi terasa dua arah, bukan satu arah.
3. Mereka Peka terhadap Emosi Orang Lain
Kemampuan ini dikenal sebagai emotional intelligence (kecerdasan emosional).
Mereka bisa:
Menangkap perubahan nada suara
Membaca ekspresi wajah
Menyadari kapan seseorang tidak nyaman
Dengan kepekaan ini, mereka menyesuaikan cara bicara dan sikap, sehingga orang lain merasa lebih dimengerti.
4. Mereka Tidak Menghakimi dengan Cepat
Orang yang menyenangkan cenderung memberi ruang untuk memahami, bukan langsung menilai.
Alih-alih berkata:
“Itu salah”
mereka lebih mungkin berkata:
“Menarik juga sudut pandangnya”
Sikap ini menciptakan rasa aman dalam percakapan. Orang lain jadi tidak takut untuk jujur atau terbuka.
5. Mereka Memiliki Bahasa Tubuh yang Ramah
Komunikasi bukan hanya soal kata-kata. Bahasa tubuh memainkan peran besar.
Ciri-cirinya:
Postur terbuka (tidak menyilangkan tangan terus-menerus)
Senyum yang tulus
Nada suara yang hangat
Psikologi menunjukkan bahwa manusia sangat responsif terhadap sinyal non-verbal. Bahkan, sering kali kita lebih percaya bahasa tubuh daripada kata-kata.
6. Mereka Tahu Kapan Harus Bercanda dan Kapan Harus Serius
Humor adalah alat sosial yang kuat—tetapi harus digunakan dengan tepat.
Orang yang menyenangkan:
Tidak memaksakan lelucon
Tidak menggunakan humor yang menyakitkan
Peka terhadap situasi
Mereka bisa mencairkan suasana tanpa membuat orang lain merasa tidak nyaman.
7. Mereka Menghargai Hal-hal Kecil
Ucapan sederhana seperti:
“Terima kasih”
“Aku senang ngobrol sama kamu”
“Pendapatmu bagus juga”
bisa memberikan dampak besar.
Dalam psikologi positif, ini berkaitan dengan appreciation. Orang yang merasa dihargai cenderung ingin kembali berinteraksi dengan orang yang memberikan apresiasi tersebut.
8. Mereka Autentik (Tidak Berpura-pura)
Yang paling penting, mereka tidak berusaha menjadi orang lain.
Mereka:
Nyaman dengan diri sendiri
Tidak berlebihan dalam mencari perhatian
Jujur, tetapi tetap sopan
Keaslian ini menciptakan kepercayaan. Orang lain bisa merasakan ketika seseorang tulus, dan itu membuat hubungan terasa lebih dekat.
Penutup
Menjadi orang yang menyenangkan untuk diajak bergaul bukan berarti harus menjadi paling menarik, paling lucu, atau paling pintar. Justru, hal-hal kecil yang sering tidak disadari—cara mendengarkan, merespons, dan memperlakukan orang lain—yang membuat perbedaan besar.
Kabar baiknya, semua kebiasaan ini bisa dilatih. Tidak perlu mengubah kepribadian secara drastis, cukup mulai dari hal-hal sederhana:
Dengarkan lebih dalam
Kurangi keinginan untuk selalu bicara
Lebih peka terhadap orang lain
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara