11 Kebiasaan Unik yang Sering Ditertawakan tapi Baik untuk Kesehatan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Banyak kebiasaan unik yang sering dianggap aneh justru menyimpan manfaat nyata bagi tubuh dan pikiran.

Secara psikologi, perilaku yang terlihat ganjil di mata orang lain bisa menjadi sumber kebahagiaan dan ketahanan mental seseorang.

Kesehatan fisik dan mental seseorang ternyata bisa didukung oleh hal-hal kecil yang selama ini dianggap tidak lazim.

Merayakan keanehan diri sendiri justru mempererat hubungan antar manusia karena kita semua memiliki sisi yang tidak biasa.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (23/4), berikut sebelas kebiasaan yang sering ditertawakan orang lain, padahal terbukti membawa kebaikan nyata bagi kehidupan.

1. Berbicara dengan diri sendiri

Mengomentari aktivitas sehari-hari dengan suara keras ternyata membantu meningkatkan kejernihan pikiran dan fokus.

Kebiasaan ini juga terbukti mengurangi stres dan mengasah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah secara lebih efektif.

Memberikan afirmasi positif pada diri sendiri saat beraktivitas rutin dapat memperbaiki suasana hati secara signifikan.