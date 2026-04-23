4 Tanda Tidak Nyaman ‘Pemecatan Diam-Diam’ yang Sering Terjadi di Dunia Kerja dan Perlahan Menggerus Mental Anda

JawaPos.com - Dalam dunia kerja yang terus bergerak cepat, tidak semua tekanan datang secara terang-terangan. Ada kalanya perubahan sikap, suasana, dan perlakuan di kantor terasa ganjil, namun sulit dijelaskan.

Anda mungkin masih datang bekerja seperti biasa, menyelesaikan tugas, dan berusaha profesional, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda—lebih dingin, lebih menjauh, dan perlahan mengikis rasa percaya diri.

Fenomena ini bukan sekadar perasaan. Dalam banyak kasus, lingkungan kerja memang bisa berubah menjadi tidak sehat tanpa disadari.

Ketika dukungan menghilang dan komunikasi mulai terputus, karyawan sering kali merasa terasing di tempat yang seharusnya menjadi ruang berkembang. Situasi seperti ini kerap membuat seseorang berada di persimpangan: bertahan atau pergi.

Menurut ulasan yang bersumber dari YourTango, kondisi ini dikenal sebagai “pemecatan diam-diam” atau quiet firing, yaitu strategi tidak langsung dari atasan untuk mendorong karyawan mengundurkan diri tanpa harus benar-benar memecatnya.

Alih-alih konfrontasi terbuka, tekanan dilakukan secara halus namun konsisten hingga karyawan merasa tidak lagi memiliki tempat.

Berikut empat tanda yang sering muncul dalam situasi tersebut:

1. Umpan Balik yang Didominasi Kritik Negatif Tanpa Arah Jelas

Salah satu tanda paling awal adalah ketika Anda hanya menerima kritik, namun tanpa penjelasan yang membantu untuk berkembang. Komentar yang diberikan terasa menjatuhkan, bukan membangun.