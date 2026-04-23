Endah Primasari Utami
Kamis, 23 April 2026 | 21.49 WIB

Cermin Mana yang Langsung Anda Hindari Saat Melihatnya? Arti di Baliknya Ungkap Hal yang Terasa Tidak Nyaman untuk Anda Hadapi

Gambar cermin yang ungkap hal yang terasa tidak nyaman untuk Anda hadapi. Sumber: Instagram brainhub888.

JawaPos.com - Dalam hidup, setiap orang pasti pernah dihadapkan pada situasi atau hal yang terasa tidak nyaman untuk dihadapi.

Saat itu, otak dengan seketika menyarankan Anda untuk lari atau kabur daripada menghadapinya.

Ingin tahu sebenarnya hal apa yang membuat Anda merasa tidak nyaman untuk dihadapi?

Pandangilah cermin-cermin di atas dan pilih salah satu yang langsung Anda hindari saat melihatnya. 

 
Pilihan gambar cermin yang langsung Anda hindari tersebut akan mengungkapnya.

Dilansir JawaPos.com dari brainhub88 pada Kamis (23/4), berikut arti di balik masing-masing gambar cermin yang Anda pilih.

Cermin 1

Anda menghindari kekosongan emosional. 
 
Jadi, alih-alih bertanya apa yang sebenarnya hilang, Anda justru mengalihkan perhatian ke hal lain.

Cermin 2

Kejelasan menjadi hal yang terasa tidak nyaman untuk Anda hadapi dalam hidup.

Sebenarnya jauh di lubuk hati, Anda sudah mengetahui kebenarannya.
 
Tapi, menerima kebenaran rasanya seperti memaksa perubahan pada diri Anda.

Cermin 3

Dalam hidup, Anda merasa tidak nyaman dengan kerusakan.
 
Mungkin karena Anda pernah terluka sebelumnya.

Jadi, secara otomatis otak akan melindungi Anda dari membuka kembali luka lama.

Cermin 4

Kenyataan terasa tidak nyaman untuk Anda.
 
Jadi, Anda memilih untuk tidak melihat semuanya dengan jelas, karena bagi Anda itu berat.

Editor: Hanny Suwindari
Artikel Terkait
4 Tanda Tidak Nyaman ‘Pemecatan Diam-Diam’ yang Sering Terjadi di Dunia Kerja dan Perlahan Menggerus Mental Anda - Image
Kepribadian

4 Tanda Tidak Nyaman ‘Pemecatan Diam-Diam’ yang Sering Terjadi di Dunia Kerja dan Perlahan Menggerus Mental Anda

Kamis, 23 April 2026 | 21.31 WIB

9 Kebiasaan Bahasa Tubuh yang Tanpa Anda Sadari Membuat Orang Lain Tidak Nyaman Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Kebiasaan Bahasa Tubuh yang Tanpa Anda Sadari Membuat Orang Lain Tidak Nyaman Menurut Psikologi

Sabtu, 11 April 2026 | 03.00 WIB

Jika Orang-Orang Tampak Tidak Nyaman di Sekitar Anda Tanpa Alasan yang Jelas, Kemungkinan Besar Anda Menunjukkan 9 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Jika Orang-Orang Tampak Tidak Nyaman di Sekitar Anda Tanpa Alasan yang Jelas, Kemungkinan Besar Anda Menunjukkan 9 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

Senin, 6 April 2026 | 15.40 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

