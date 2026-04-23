Cermin Mana yang Langsung Anda Hindari Saat Melihatnya? Arti di Baliknya Ungkap Hal yang Terasa Tidak Nyaman untuk Anda Hadapi

Gambar cermin yang ungkap hal yang terasa tidak nyaman untuk Anda hadapi. Sumber: Instagram brainhub888.

JawaPos.com - Dalam hidup, setiap orang pasti pernah dihadapkan pada situasi atau hal yang terasa tidak nyaman untuk dihadapi.



Saat itu, otak dengan seketika menyarankan Anda untuk lari atau kabur daripada menghadapinya.



Ingin tahu sebenarnya hal apa yang membuat Anda merasa tidak nyaman untuk dihadapi?



Pandangilah cermin-cermin di atas dan pilih salah satu yang langsung Anda hindari saat melihatnya.

Pilihan gambar cermin yang langsung Anda hindari tersebut akan mengungkapnya.



Dilansir JawaPos.com dari brainhub88 pada Kamis (23/4), berikut arti di balik masing-masing gambar cermin yang Anda pilih.



Cermin 1



Anda menghindari kekosongan emosional.

Jadi, alih-alih bertanya apa yang sebenarnya hilang, Anda justru mengalihkan perhatian ke hal lain.



Cermin 2



Kejelasan menjadi hal yang terasa tidak nyaman untuk Anda hadapi dalam hidup.



Sebenarnya jauh di lubuk hati, Anda sudah mengetahui kebenarannya.

Tapi, menerima kebenaran rasanya seperti memaksa perubahan pada diri Anda.



Cermin 3



Dalam hidup, Anda merasa tidak nyaman dengan kerusakan.

Mungkin karena Anda pernah terluka sebelumnya.



Jadi, secara otomatis otak akan melindungi Anda dari membuka kembali luka lama.



Cermin 4



Kenyataan terasa tidak nyaman untuk Anda.

Jadi, Anda memilih untuk tidak melihat semuanya dengan jelas, karena bagi Anda itu berat.