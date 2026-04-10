9 Kebiasaan Bahasa Tubuh yang Tanpa Anda Sadari Membuat Orang Lain Tidak Nyaman Menurut Psikologi

JawaPos.com - Bahasa tubuh adalah bentuk komunikasi nonverbal yang sering kali lebih jujur daripada kata-kata. Tanpa kita sadari, gerakan kecil, ekspresi wajah, hingga posisi tubuh bisa memberikan sinyal tertentu kepada orang lain.

Menariknya, menurut psikologi, ada beberapa kebiasaan bahasa tubuh yang tampak sepele namun justru bisa membuat orang di sekitar merasa tidak nyaman—bahkan tanpa mereka tahu alasannya.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (9/4), terdapat sembilan kebiasaan bahasa tubuh yang perlu Anda waspadai.

1. Menghindari Kontak Mata

Kontak mata adalah salah satu bentuk koneksi paling dasar dalam interaksi sosial. Ketika Anda terus-menerus menghindari tatapan orang lain, Anda bisa terkesan tidak percaya diri, tidak jujur, atau tidak tertarik pada percakapan.

Dalam psikologi sosial, kurangnya kontak mata sering dikaitkan dengan ketidaknyamanan atau keinginan untuk “menarik diri” dari situasi.

2. Menatap Terlalu Lama

Sebaliknya, terlalu lama menatap juga bisa membuat orang lain merasa terintimidasi atau tidak nyaman. Tatapan yang berlebihan dapat dianggap sebagai bentuk dominasi atau bahkan ancaman.

Kunci utamanya adalah keseimbangan—cukup untuk menunjukkan perhatian, tetapi tidak berlebihan.