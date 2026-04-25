Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Zulfa Putri Hardiyati
Minggu, 26 April 2026 | 05.47 WIB

Hati-Hati Tanpa Disadari! 3 Perasaan Tidak Nyaman Ini Bisa Jadi Tanda Temanmu Toxic dan Menguras Energi Diam-Diam

JawaPos.com - Persahabatan seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan saling mendukung. Namun dalam kenyataannya, tidak semua hubungan pertemanan memberikan dampak positif.

Beberapa justru diam-diam menguras energi, merusak kepercayaan diri, bahkan memengaruhi kesehatan mental.

Dilansir dari YourTango, salah satu cara paling mudah mengenali teman yang toksik adalah dengan memperhatikan perasaan yang muncul setelah berinteraksi dengan mereka. Tanpa disadari, ada tanda-tanda emosional yang sering diabaikan.

Berikut tiga perasaan tidak nyaman yang bisa menjadi sinyal bahwa sebuah persahabatan tidak sehat:

1.       Merasa tidak nyaman dengan diri sendiri, terutama soal penampilan
Teman yang toksik sering membuat Anda meragukan diri sendiri, termasuk soal tubuh dan penampilan.
Komentar yang terlihat seperti “candaan” atau “kritik” bisa perlahan merusak kepercayaan diri.

 Berbeda dengan teman yang tulus, yang memberi masukan dengan niat baik, teman toksik cenderung membuat Anda merasa tidak cukup baik. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memicu rasa insecure hingga tekanan mental seperti kecemasan atau bahkan depresi.

2. Merasa waktu dan keberadaan Anda tidak dihargai
Salah satu ciri hubungan tidak sehat adalah ketidakseimbangan. Anda selalu ada untuk mereka, tetapi mereka jarang hadir untuk Anda.
Teman seperti ini biasanya hanya datang saat membutuhkan sesuatu, namun menghilang ketika Anda membutuhkan dukungan.

Perasaan diabaikan, tidak dianggap penting, atau selalu menjadi “opsi kedua” adalah tanda kuat bahwa hubungan tersebut tidak timbal balik. Persahabatan yang sehat seharusnya saling menghargai waktu dan komitmen.

3. Merasa lebih buruk setelah bertemu atau berinteraksi
Ini adalah tanda paling jelas namun sering diabaikan.
Alih-alih merasa lebih lega atau bahagia setelah bertemu, Anda justru merasa lelah secara emosional, cemas, atau bahkan tidak nyaman.

Lingkungan pertemanan yang sehat seharusnya memberi rasa aman untuk menjadi diri sendiri, bukan membuat Anda takut dihakimi atau diremehkan. Jika kehadiran seseorang justru menurunkan suasana hati, itu pertanda hubungan tersebut tidak sehat.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore