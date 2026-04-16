Mencintai Pasangan yang Overthinking: Penuh Perhatian tapi Menguras Emosi, Ini Penjelasannya Menurut Psikologi

Cara menghadapi pasangan yang overthinking menurut psikologi (Pexels/Vitaly Gariev)
JawaPos.com - Menjalin hubungan dengan pasangan yang overthinking sering kali terasa seperti dua sisi mata uang.
Di satu sisi, Anda mungkin mengagumi kedalaman perasaan dan kepeduliannya yang tinggi. Namun di sisi lain, Anda juga harus menghadapi kekhawatiran berlebih, pikiran yang tak pernah berhenti, serta kebutuhan akan kepastian yang terus muncul.
Lantas apakah mencintai pasangan overthinking bisa berjalan sehat dalam jangka panjang? Menurut Psikologi pasangan overthinking dikenal sebagai pribadi yang sensitif, penuh empati, dan sangat memperhatikan detail kecil dalam hubungan.
Kebiasaan mereka memikirkan segala hal secara berlebihan, mulai dari mengulang percakapan hingga membayangkan skenario terburuk dapat memicu kesalahpahaman dan kelelahan emosional.
Di sinilah pentingnya memahami dinamika hubungan ini agar tetap seimbang antara kepedulian dan kesehatan emosional kedua pihak.
Dilansir dari simplyphysicology, overthinking adalah kondisi ketika seseorang terus memikirkan sesuatu secara berulang dan sulit berhenti.
Mereka sering meragukan keputusan sendiri, mengingat kembali kejadian masa lalu, serta mencemaskan hal-hal yang belum tentu terjadi.
Pola pikir ini biasanya muncul sebagai cara untuk mencari rasa aman, meskipun justru sering menimbulkan kecemasan.
Dalam hubungan, overthinking dapat memengaruhi komunikasi. Hal-hal kecil seperti pesan yang terlambat dibalas atau perubahan nada bicara bisa ditafsirkan secara berlebihan.
Akibatnya, muncul kesalahpahaman yang sebenarnya tidak perlu. Pasangan bisa merasa seolah-olah selalu disalah artikan, sementara si overthinker merasa tidak mendapatkan kepastian yang cukup.
Selain itu, kebutuhan akan kepastian juga menjadi tantangan. Pasangan overthinking sering membutuhkan penegasan berulang untuk menenangkan pikiran mereka.
Meski membantu dalam jangka pendek, hal ini bisa menjadi siklus yang melelahkan bagi pasangan jika terjadi terus-menerus.
Meski penuh tantangan, mencintai pasangan overthinking juga memiliki sisi positif.
Mereka umumnya setia, penuh perhatian dan mampu memahami emosi dengan baik. Mereka cenderung tidak menganggap hubungan sebagai hal sepele dan berusaha menjaga perasaan pasangannya.
Kunci utama dalam menghadapi dinamika ini adalah keseimbangan. Mendukung pasangan overthinking bukan berarti mengabaikan kebutuhan diri sendiri.
Komunikasi yang jelas, kesabaran, serta batasan yang sehat sangat diperlukan agar hubungan tetap berjalan baik.
Pada akhirnya, hubungan dengan pasangan overthinking bisa tetap sehat dan harmonis jika kedua pihak saling memahami dan mau bertumbuh bersama.
Dengan pendekatan yang tepat, kepekaan yang dimiliki overthinker justru dapat menjadi kekuatan dalam membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna.
