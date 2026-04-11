7 Cara Membangun Komunikasi Setelah Bertengkar dengan Pasangan Agar Hubungan Semakin Langgeng

JawaPos.com – Hubungan asmara tidak hanya dibangun atas dasar cinta dan saling tertarik satu sama lain.

Perlu ada komunikasi dan komitmen mendalam agar hubungan dapat tetap langgeng selamanya.

Selain itu, masih banyak orang yang berpikir bahwa hubungan yang kuat adalah hubungan tanpa pertengkaran.

Faktanya justru hubungan yang sehat dan langgeng bukan berarti tidak ada konflik, tapi bagaimana pasangan membangun komunikasi saat suasana sedang tegang.

Dan banyak pasangan yang tidak tahu bagaimana cara membangun komunikasi saat atau setelah bertengkar agar hubungan lebih kuat.

Dilansir dari Your Tango, ada tujuh cara komunikasi yang perlu dipraktikkan oleh semua pasangan agar hubungan tetap harmonis.

1. Jangan Biarkan Konflik Menciptakan Jarak

Beberapa pasangan seringkali merasa ragu atau enggan untuk memulai pembicaraan ketika sedang terjadi konflik.

Atau kita sengaja mendiamkan masalah karena takut pasangan marah atau tersinggung lebih parah.