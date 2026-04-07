Sulit Membuka Hati? 4 Alasan Psikologis Kenapa Seseorang Sulit Percaya dengan Orang Baru dalam Hubungan Menurut Psikologi

Ilustrasi hubungan yang didasari rasa percaya.
JawaPos.com – Sulit percaya dengan orang baru adalah fenomena psikologis yang cukup sering kita temui, terutama dalam konteks hubungan sosial maupun romantis.
Padahal, seperti yang kita pahami bersama, kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat.
Benar, kewaspadaan memang penting. Namun jika terlalu dominan, sikap ini bisa berubah menjadi penghalang dalam membangun koneksi baru.
Rasa curiga yang berlebihan sering kali membuat hubungan jadi kaku, rapuh, bahkan gagal berkembang.
Kenapa seseorang sulit percaya dengan orang baru? Jawabannya tidak sesederhana “trauma masa lalu” saja.
Ada faktor psikologis yang lebih dalam, mulai dari teori kelekatan (attachment theory), pengalaman sosial, hingga bias kognitif yang tanpa disadari memengaruhi cara kita memandang orang lain.
Sebagai gambaran, sebuah penelitian dari menemukan bahwa kepercayaan menyumbang 62,5% dari variasi kualitas hubungan yang dirasakan.
Analisis regresi dalam studi tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit kepercayaan dalam hubungan romantis dapat meningkatkan kualitas hubungan sebesar 0,602 poin.
Artinya, tanpa kepercayaan, sulit rasanya mencapai kepuasan dan keintiman dalam sebuah hubungan.
Fakta ini menunjukkan bahwa fenomena sulit percaya bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga tren sosial yang semakin menguat.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven