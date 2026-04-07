Sulit Membuka Hati? 4 Alasan Psikologis Kenapa Seseorang Sulit Percaya dengan Orang Baru dalam Hubungan Menurut Psikologi

JawaPos.com – Sulit percaya dengan orang baru adalah fenomena psikologis yang cukup sering kita temui, terutama dalam konteks hubungan sosial maupun romantis.

Padahal, seperti yang kita pahami bersama, kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat.

Benar, kewaspadaan memang penting. Namun jika terlalu dominan, sikap ini bisa berubah menjadi penghalang dalam membangun koneksi baru.

Rasa curiga yang berlebihan sering kali membuat hubungan jadi kaku, rapuh, bahkan gagal berkembang.

Kenapa seseorang sulit percaya dengan orang baru? Jawabannya tidak sesederhana “trauma masa lalu” saja.

Ada faktor psikologis yang lebih dalam, mulai dari teori kelekatan (attachment theory), pengalaman sosial, hingga bias kognitif yang tanpa disadari memengaruhi cara kita memandang orang lain.

Sebagai gambaran, sebuah penelitian dari menemukan bahwa kepercayaan menyumbang 62,5% dari variasi kualitas hubungan yang dirasakan.

Analisis regresi dalam studi tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit kepercayaan dalam hubungan romantis dapat meningkatkan kualitas hubungan sebesar 0,602 poin.

Artinya, tanpa kepercayaan, sulit rasanya mencapai kepuasan dan keintiman dalam sebuah hubungan.