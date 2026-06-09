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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 9 Juni 2026 | 23.58 WIB

4 Zodiak yang Ahli Membantu Anda Move On, Support System Terbaik Tatkala Hati Hancur Berkeping-Keping

Ilustrasi move on/freepik - Image

Ilustrasi move on/freepik

JawaPos.com - Beberapa zodiak selalu tahu apa yang harus mereka lakukan disaat anda merasa sedih dan tertekan.

Mereka adalah tipe teman yang akan menjadi tempat bersandar, disaat anda sedang merasa patah hati karena putus cinta.

Mereka akan mengingatkan bahwa anda pantas mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik daripada mantan.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang paling pas menjadi support system anda.

Pisces akan membiarkan anda menangis di pundaknya dan memberikan dukungan dengan cara yang paling anda butuhkan.

Apapun yang anda butuhkan, pisces akan tetap berada di sisi anda dan mengingatkan bahwa anda sedang dicintai oleh banyak orang.

Leo akan memberikan motivasi terbaik yang pernah anda dengar. Leo bersedia mendengarkan anda menangis atau mengeluh.

Leo juga akan membuat anda kembali bersemangat menjalani hidup. Mereka akan menghibur anda dengan berbagai rekomendasi aktivitas yang seru dan menyenangkan.

Scorpio akan mendengarkan semua keluh kesah anda tanpa menghakimi. Saat anda menangis, mereka akan mengingatkan bahwa anda pantas mendapatkan perilaku yang baik.

Mereka juga adalah sosok yang sangat protektif, scorpio akan selalu siap membela anda.

Editor: Hanny Suwindari
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