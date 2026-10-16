Pengamat Ingatkan Prinsip Fair Trial dalam Perkara Dugaan Pemerasan Febrie Adriansyah

JawaPos.com - Persidangan perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, memasuki agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada Rabu (14/10).

Dalam persidangan tersebut, pihak Febrie mempersoalkan sejumlah aspek dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Keberatan yang diajukan antara lain menyangkut kejelasan uraian perbuatan yang dituduhkan serta posisi pihak ketiga, termasuk Ferry Hongkiriwang alias Ferry Boboho dalam perkara tersebut.

Pengamat kebijakan publik Yanuar Wijanarko menilai, eksepsi yang disampaikan Febrie menyoroti sejumlah persoalan penting dalam konstruksi dakwaan.

Menurutnya, uraian perbuatan materiil dan keterkaitan antarpihak perlu dijelaskan secara terperinci agar tuduhan yang diajukan dapat diuji secara objektif di persidangan.

"Ketika konstruksi dakwaan mengasumsikan hubungan tanpa uraian perbuatan materil yang jelas, ditambah adanya teka-teki status pihak ketiga yang tidak ditarik secara proporsional, ini menunjukkan celah serius dalam ketelitian penuntutan. Rantai komando harus dibuktikan secara objektif, bukan sekadar berbasis asumsi," kata Yanuar kepada wartawan, Jumat (16/10).

Tim pembela Febrie dalam eksepsinya menilai surat dakwaan mengandung kelemahan formil maupun materiil.

Salah satu keberatan yang diajukan adalah dugaan obscuur libel, yakni dakwaan yang dinilai tidak disusun secara jelas dan cermat dalam menguraikan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa.

Pihak Febrie juga mempertanyakan dasar tuduhan mengenai dugaan perintah kepada Ferry Boboho untuk memeras para pengusaha yang tengah berperkara di Kejaksaan Agung.