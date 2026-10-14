KPK Benarkan Adik Kepala BNPB jadi Tersangka Bersama 4 Pihak yang di-OTT

JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan telah menetapkan lima pihak sebagai tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ia membenarkan bahwa salah satu dari lima tersangka itu adalah Bima Setyawan (BM), adik kepala BNPB Suharyanto, dan empat lainnya adalah pejabat di lingkungan BNPB dan pihak swasta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, selain Bima, keempat tersangka lainnya adalah Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus PPK, Gabriel Purwaka Sigit (GPS); Tenaga Ahli Kepala BNPB, Richard Erlangga; serta dua pihak swasta Gery P dan Syifa NG.

"Tersangka ada lima orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua, selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan," kata Setyo Budiyanto di Jogjakarta, Rabu (14/10).

Setyo mengamini bahwa satu dari lima tersangka tersebut merupakan adik dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Bima Setyawan.

"Ya, terinformasi seperti itu (adik Kepala BNPB), tapi pastinya nanti akan dikonfirmasi kembali, karena kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," ucapnya.

Ia menegaskan, setiap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan dimintai pertanggungjawabannya dalam pengusutan kasus dugaan korupsi di lingkungan BNPB.

Setyo menduga, kelima pihak tersebut melakukan tindak pidana korupsi terkait dana siap pakai di BNPB.

Lembaga antirasuah menduga, penggunaan dana siap pakai itu tidak sesuai dengan ketentuan serta aturan yang berlaku.