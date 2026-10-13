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Ryandi Zahdomo
Rabu, 14 Oktober 2026 | 03.06 WIB

Terjaring OTT KPK, BNPB Ngaku Belum Tahu Apa-apa

Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akhirnya angkat bicara merespons kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan lembaga tersebut, Selasa (13/10).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP, menegaskan bahwa operasional dan pelayanan publik di kantor pusat tetap berjalan tanpa gangguan.

Berton mengaku belum mengetahui pasti terkait OTT KPK ini. 

"Kami belum dapat memberikan keterangan apa pun karena kami belum tahu apa-apa," ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (13/10) malam.

Namun ia memastikan, sejak pagi hingga siang, tidak ada OTT di kantor BNPB dan pelayanan tetap berjalan seperti biasa.

"Yang pasti dari pagi sampai siang tidak ada OTT di kantor BNPB dan tetap memberikan pelayanan seperti biasa," sambungnya.

KPK Benarkan Ada Operasi Penindakan di Lapangan

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, membenarkan bahwa tim penindakan lembaga antirasuah tersebut memang sedang beroperasi menjalankan tugas di lapangan.

"Benar ada kegiatan lapangan oleh pegawai KPK," ungkap Setyo, Selasa (13/10).

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, penyidik KPK berhasil mengamankan beberapa orang yang langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan secara intensif.

Editor: Sabik Aji Taufan
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