Terjaring OTT KPK, BNPB Ngaku Belum Tahu Apa-apa

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akhirnya angkat bicara merespons kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan lembaga tersebut, Selasa (13/10).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP, menegaskan bahwa operasional dan pelayanan publik di kantor pusat tetap berjalan tanpa gangguan.

Berton mengaku belum mengetahui pasti terkait OTT KPK ini.

"Kami belum dapat memberikan keterangan apa pun karena kami belum tahu apa-apa," ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (13/10) malam.

Namun ia memastikan, sejak pagi hingga siang, tidak ada OTT di kantor BNPB dan pelayanan tetap berjalan seperti biasa.

"Yang pasti dari pagi sampai siang tidak ada OTT di kantor BNPB dan tetap memberikan pelayanan seperti biasa," sambungnya.

KPK Benarkan Ada Operasi Penindakan di Lapangan Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, membenarkan bahwa tim penindakan lembaga antirasuah tersebut memang sedang beroperasi menjalankan tugas di lapangan.

"Benar ada kegiatan lapangan oleh pegawai KPK," ungkap Setyo, Selasa (13/10).