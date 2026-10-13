KPK Sita Land Cruiser Milik Tangan Kanan Nusron Wahid, Diduga Dipakai Kumpulkan Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil mewah Toyota Land Cruiser milik orang kepercayaan Nusron Wahid, Arif Sugiyanto. (Istimewa)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil mewah Toyota Land Cruiser milik mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, yang disebut-sebut sebagai salah satu orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid .
Penyitaan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) Summarecon Bogor.
Serta dugaan korupsi dalam layanan pertanahan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Arif Sugiyanto sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam perkara tersebut.
"Hari ini, Selasa (13/10), penyidik melakukan penyitaan satu unit kendaraan roda empat, berjenis Toyota Land Cruiser, dari Saudara ARF (Arif Sugiyanto) yang merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyuapan dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (13/10).
Budi menjelaskan, penyidik menyita kendaraan tersebut karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara korupsi yang tengah diusut di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Mobil itu diduga digunakan untuk mendukung aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan uang hasil tindak pidana korupsi.
KPK juga menduga kendaraan tersebut berkaitan dengan pengumpulan uang yang kemudian diamankan penyidik dalam operasi tangkap tangan (OTT). Mengingat, penyidik telah menyita uang dalam jumlah ratusan miliar rupiah.
"Mobil tersebut diduga yang digunakan oleh Yang bersangkutan untuk aktivitas termasuk dalam dugaan pengumpulan uang yang kemudian diamankan saat peristiwa tertangkap tangan," tegasnya.
Baca Juga:KPK Imbau Nusron Wahid Tak Tunda Pemeriksaan: Pejabat Publik Harus jadi Teladan dalam Benegara
Sebelumnya, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Senin (14/9).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022