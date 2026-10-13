KPK Gelar OTT di Lingkungan BNPB, Amankan Diduga Penyelenggara Negara

Ilustrasi: Logo BNPB. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com )
JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada Selasa (13/10).
Dalam operasi senyap itu diduga tim penindakan lembaga antirasuah mengamankan seorang penyelenggara negara.
"Benar ada kegiatan lapangan oleh pegawai KPK," kata Setyo Budiyanto dikonfirmasi JawaPos.com.
Meski demikian, Setyo belum mengungkap secara rinci pihak-pihak yang diamankan dalam giat penindakan tersebut. Diduga, sejumlah pihak yang diamankan tengah dalam pemeriksaan tim penindakan KPK.
"Untuk para pihak siapa-siapa yang diamankan, akan di info lebih lanjut," ujarnya.
Kegiatan penindakan itu diduga turut mengamankan barang bukti uang. Namun, KPK belum menjelaskan secara rinci nominal maupun perkara yang menyasar operasi penindakan tersebut.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk mentukan status hukum atas pihak-pihak yang diamankan dalam giat penindakan tersebut.
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