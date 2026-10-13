Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Rabu, 14 Oktober 2026 | 02.21 WIB

KPK Gelar OTT di Lingkungan BNPB, Amankan Diduga Penyelenggara Negara

Ilustrasi: Logo BNPB. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com ) - Image

Ilustrasi: Logo BNPB. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com )

JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada Selasa (13/10).

Dalam operasi senyap itu diduga tim penindakan lembaga antirasuah mengamankan seorang penyelenggara negara.

"Benar ada kegiatan lapangan oleh pegawai KPK," kata Setyo Budiyanto dikonfirmasi JawaPos.com.

Meski demikian, Setyo belum mengungkap secara rinci pihak-pihak yang diamankan dalam giat penindakan tersebut. Diduga, sejumlah pihak yang diamankan tengah dalam pemeriksaan tim penindakan KPK.

"Untuk para pihak siapa-siapa yang diamankan, akan di info lebih lanjut," ujarnya.

Kegiatan penindakan itu diduga turut mengamankan barang bukti uang. Namun, KPK belum menjelaskan secara rinci nominal maupun perkara yang menyasar operasi penindakan tersebut.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk mentukan status hukum atas pihak-pihak yang diamankan dalam giat penindakan tersebut.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
KPK Sita Land Cruiser Milik Tangan Kanan Nusron Wahid, Diduga Dipakai Kumpulkan Uang - Image
Kasuistika

KPK Sita Land Cruiser Milik Tangan Kanan Nusron Wahid, Diduga Dipakai Kumpulkan Uang

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00.31 WIB

KPK Panggil Ulang Nusron Wahid Pekan ini sebagai Saksi Kasus Suap HGB Summarecon - Image
Kasuistika

KPK Panggil Ulang Nusron Wahid Pekan ini sebagai Saksi Kasus Suap HGB Summarecon

Selasa, 13 Oktober 2026 | 02.45 WIB

KPK Panggil 10 Saksi Kasus Dugaan Pemerasan di Pemkab Pemalang - Image
Kasuistika

KPK Panggil 10 Saksi Kasus Dugaan Pemerasan di Pemkab Pemalang

Senin, 12 Oktober 2026 | 22.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore