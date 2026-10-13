OTT KPK Sasar Dugaan Korupsi BNPB, Amankan Sejumlah Pihak

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10).

Dalam operasi tertutup tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah pihak yang kini tengah menjalani pemeriksaan intensif.

Kabar mengenai operasi senyap ini dibenarkan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto. Ia mengonfirmasi bahwa tim penindakan KPK sedang menjalankan tugas penegakan hukum di lapangan.

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"Benar ada kegiatan lapangan oleh pegawai KPK," ujar Setyo saat dikonfirmasi, Selasa (13/10).

Sejumlah Pihak Langsung Diamankan Setyo menjelaskan, dari hasil operasi tangkap tangan tersebut, beberapa orang telah diamankan oleh petugas.

Saat ini, para pihak terperiksa masih dimintai keterangan secara mendalam oleh tim penyelidik guna mengusut peran masing-masing.

Kendati demikian, pihak pimpinan lembaga antirasuah tersebut masih enggan membeberkan identitas maupun rincian jabatan pihak-pihak yang terjaring, termasuk kemungkinan adanya pejabat aktif di lingkungan BNPB.

Setyo menegaskan bahwa rincian resmi terkait konstruksi perkara serta identitas para pihak yang diamankan bakal disampaikan langsung oleh pihak juru bicara.