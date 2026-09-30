Bocah 10 dan 8 Tahun Diduga Diculik, Emasnya Dirampas di Kalideres

JawaPos.com - Polsek Kalideres mulai menyelidiki dugaan kasus penculikan dan perampasan barang berharga yang menimpa dua bocah perempuan berinisial ZI, 10, dan adiknya CI, 8, di kawasan Menceng, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (30/9).

Kedua korban sempat hilang saat hendak pergi les sebelum akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Namun perhiasan emas seberat total lima gram yang mereka kenakan raib digondol pelaku.

Kapolsek Kalideres Kompol Rihold Sihotang menuturkan, jajarannya tengah melakukan penyelidikan usai menerima informasi terkait peristiwa tersebut.

Polisi kini berada di lapangan untuk mengumpulkan bukti pendukung dan meminta keterangan dari para saksi di lokasi kejadian.

"Anggota kami baru dapat informasi. Ini mau ke TKP dulu," ujar Rihold, Rabu (30/9).

Rihold menambahkan, pihak kepolisian saat ini masih mendalami seluruh petunjuk di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Langkah ini guna mengidentifikasi rute kepulangan maupun identitas terduga pelaku.

"Ini mau ke TKP untuk kumpul baket (bahan keterangan) dulu. Sambil cari dari mana naik dan ada enggak petunjuk lain," katanya.

Kronologi Kejadian: Hilang Saat Hendak Les Insiden ini bermula sekitar pukul 15.30 WIB ketika ZI dan CI bersiap berangkat menuju tempat les yang berjarak sekitar 100 hingga 200 meter dari rumah mereka di kawasan Pelopor, Menceng, Tegal Alur, Kalideres.

Paman korban, Melki, menjelaskan bahwa kedua keponakannya itu terbiasa berangkat belajar bersama menggunakan sepeda.