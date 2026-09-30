Anak Korban Penculikan Kalideres Ditemukan, Namun Kalung Emas 5 Gram Raib

JawaPos.com - Dua anak berinisial ZI (10), dan adiknya CI (8) yang diduga diculik saat hendak berangkat les di kawasan Menceng, Kalideres, Jakarta Barat berhasil ditemukan dalam kondisi selamat pada Rabu (30/9) sore.

Namun, perhiasan kalung emas seberat total lima gram yang dikenakan kedua korban dilaporkan raib. Peristiwa ini bermula sekitar pukul 15.30 WIB ketika ZI dan CI bersiap menuju tempat les yang berjarak sekitar 100 hingga 200 meter dari kediaman mereka di kawasan Pelopor, Menceng, Tegal Alur, Kalideres.

Paman korban Melki menjelaskan, kedua keponakannya tersebut biasanya berangkat belajar bersama menggunakan sepeda. Kecurigaan keluarga muncul saat sepeda yang biasa digunakan justru ditemukan terparkir di depan rumah tanpa keberadaan kedua anak tersebut.

"Anaknya sudah enggak ada saat dicek. Sepertinya diambil sama orang itu di depan rumah," ujar Melki, Rabu (30/9).

Modus Mengaku Kenal Keluarga

Upaya pencarian awal sempat dilakukan pihak keluarga dengan mendatangi lokasi les dan rumah kerabat yang biasa dijadikan tempat belajar, tetapi nihil hasil. Keluarga kemudian menyebarkan informasi secara manual dan memanfaatkan grup percakapan WhatsApp RT.

Melki mengungkapkan terduga pelaku merupakan seorang wanita tidak dikenal. Pelaku melancarkan aksinya dengan berpura-pura mengenal kakak dari Melki sehingga kedua korban bersedia mengikutinya.

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