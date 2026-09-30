Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Kamis, 1 Oktober 2026 | 04.20 WIB

Anak Korban Penculikan Kalideres Ditemukan, Namun Kalung Emas 5 Gram Raib

Ilustrasi penculikan anak. (Dok Antara) - Image

Ilustrasi penculikan anak. (Dok Antara)

JawaPos.com - Dua anak berinisial ZI (10), dan adiknya CI (8) yang diduga diculik saat hendak berangkat les di kawasan Menceng, Kalideres, Jakarta Barat berhasil ditemukan dalam kondisi selamat pada Rabu (30/9) sore.

Namun, perhiasan kalung emas seberat total lima gram yang dikenakan kedua korban dilaporkan raib. Peristiwa ini bermula sekitar pukul 15.30 WIB ketika ZI dan CI bersiap menuju tempat les yang berjarak sekitar 100 hingga 200 meter dari kediaman mereka di kawasan Pelopor, Menceng, Tegal Alur, Kalideres.

Paman korban Melki menjelaskan, kedua keponakannya tersebut biasanya berangkat belajar bersama menggunakan sepeda. Kecurigaan keluarga muncul saat sepeda yang biasa digunakan justru ditemukan terparkir di depan rumah tanpa keberadaan kedua anak tersebut.

"Anaknya sudah enggak ada saat dicek. Sepertinya diambil sama orang itu di depan rumah," ujar Melki, Rabu (30/9).

Modus Mengaku Kenal Keluarga

Upaya pencarian awal sempat dilakukan pihak keluarga dengan mendatangi lokasi les dan rumah kerabat yang biasa dijadikan tempat belajar, tetapi nihil hasil. Keluarga kemudian menyebarkan informasi secara manual dan memanfaatkan grup percakapan WhatsApp RT.

Melki mengungkapkan terduga pelaku merupakan seorang wanita tidak dikenal. Pelaku melancarkan aksinya dengan berpura-pura mengenal kakak dari Melki sehingga kedua korban bersedia mengikutinya.

Ditemukan di Lokasi Berbeda Usai Informasi Menyebar

Pencarian tersebut membuahkan hasil sekitar pukul 17.00 hingga 17.30 WIB. Melalui koordinasi antar RT serta unggahan di media sosial Instagram, warga berhasil menemukan keberadaan ZI dan CI di kawasan Jalan Gombol Paya, arah menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Melawan dengan Gunting, Dua Karyawati Gagalkan Perampokan Bersenjata Imitasi - Image
Kasuistika

Melawan dengan Gunting, Dua Karyawati Gagalkan Perampokan Bersenjata Imitasi

Kamis, 1 Oktober 2026 | 03.55 WIB

Pelaku Perampokan Rumah Donnarumma Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara dalam Persidangan di Paris - Image
Sepak Bola Dunia

Pelaku Perampokan Rumah Donnarumma Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara dalam Persidangan di Paris

Minggu, 13 September 2026 | 12.45 WIB

Drama Timnas Inggris Kemalingan Berlanjut! FBI hingga Otoritas AS Buru Pelaku Pencurian di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Drama Timnas Inggris Kemalingan Berlanjut! FBI hingga Otoritas AS Buru Pelaku Pencurian di Piala Dunia 2026

Senin, 15 Juni 2026 | 00.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore