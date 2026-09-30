Kasus Penculikan di Tanjung Priok Terungkap: Dipicu Penggelapan Motor Gadaian

Ilustrasi penculikan. (Istimewa)
JawaPos.com - Kasus penculikan dan penganiayaan berat yang menimpa seorang pemuda berinisial EY, 28, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, akhirnya diungkap kepolisian.
Insiden tragis yang merenggut nyawa warga Jalan Ampera, Kelurahan Kebon Bawang ini dipicu oleh dugaan penggelapan sepeda motor gadaian milik salah satu pelaku.
Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara langsung mengejar para pelaku usai peristiwa tersebut sempat viral di media sosial.
Dari total enam tersangka yang teridentifikasi, petugas telah menangkap tiga orang, sementara tiga lainnya masih buron.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Awaludin Kanur menjelaskan, peristiwa bermula pada 6 September 2026. Korban ditemukan oleh warga sekitar dalam keadaan kritis sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Korban EY dinyatakan mengembuskan napas terakhir pada Rabu (9/9).
"Korban dalam kondisi sekarat, dan saat itu dilakukan perawatan kurang lebih tiga hari, lalu korban meninggal dunia," ujar Awaludin, Rabu (30/9).
Kronologi Penculikan dan Penganiayaan
Peristiwa penjemputan paksa berawal pada Minggu malam. Korban EY dijemput dari kediamannya oleh salah satu tersangka berinisial YG, lalu dibawa ke sebuah rumah untuk diinterogasi terkait keberadaan sepeda motor gadaian milik tersangka BS.
Tak berhenti di situ, korban kemudian dipindahkan ke kediaman pelaku lain berinisial J. Di lokasi kedua inilah EY mendapatkan tindakan kekerasan secara beruntun hingga mengalami luka fisik parah.
"Lalu kembali dan dalam perjalanan, dari keterangan para pelaku, korban ini mengalami pendarahan di otak dan kejang-kejang. Lalu minta diturunkan di lokasi penemuan," tegas Awaludin.
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