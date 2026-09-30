KPK Tunggu Laporan Ombudsman RI Terkait Temuan Dugaan Pungli di Lapas

Ketua KPK Setyo Budiyanto. (Antara).
JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto meyakini Ombudsman Republik Indonesia (ORI) akan membawa temuan dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lembaga pemasyarakatan (lapas) kepada aparat penegak hukum (APH).
Setyo mengatakan, langkah tersebut dapat ditempuh apabila Ombudsman telah memiliki data dan informasi yang dinilai cukup terkait dugaan pungli tersebut.
“Info yang diperoleh ORI, adanya dugaan pungli, kalau memang datanya lengkap, pasti ORI akan melaporkan bisa ke KPK atau APH lain,” kata Setyo melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (30/9).
Menurut Setyo, laporan dari Ombudsman nantinya dapat disampaikan kepada KPK maupun aparat penegak hukum lainnya. Hal itu bergantung pada hasil temuan serta kelengkapan data yang dimiliki lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.
Namun, hingga saat ini Ombudsman belum melakukan koordinasi dengan KPK mengenai temuan dugaan pungli di lapas.
Setyo menyebut Ombudsman kemungkinan masih memusatkan perhatian pada persoalan di lapas yang belakangan menjadi sorotan publik.
“Saya yakin mereka masih fokus dengan yang saat ini jadi perhatian banyak pihak,” jelasnya.
Ombudsman Ungkap Dugaan Pungli di Lapas Cibinong
Ombudsman Republik Indonesia mengungkap adanya informasi mengenai dugaan pungutan liar (pungli) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.
Informasi tersebut diperoleh Ombudsman saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lapas Cibinong, Rabu (23/9). Dugaan pungli itu disampaikan oleh salah seorang pengunjung yang suaminya sedang menjalani masa pidana di lapas tersebut.
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