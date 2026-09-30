TNI Hormati Proses Hukum Kolonel Budi Utomo dalam Kasus Korupsi Anggaran MBG

Kantor Kejagung. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Penetapan Kolonel Cpl Budi Utomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) direspons oleh Mabes TNI. Institusi militer itu memastikan menghormati proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung).

”TNI menghormati mekanisme dan proses yang berlaku, menjamin independensi hukum,” tegas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas pada Rabu (30/9).

Proses hukum Kolonel Budi dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) Kejagung. Mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) itu dipastikan sudah menjadi tersangka dan menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Pomdam Jaya.

Kejagung menjadikan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Proses hukum terhadap pamen aktif tersebut dilakukan lewat jalur koneksitas oleh yang melibatkan penyidik Jampidmil Kejagung.

”Terhadap yang bersangkutan telah ditetapkan tersangka,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna pada Selasa (29/9).

Usai menjadi tersangka, Anang menyatakan bahwa Budi menjalani proses hukum sebagaimana mestinya. Sejak Agustus 2025, pamen dengan tiga kembang di pundak itu menjadi tahanan di fasilitas tahanan militer Pomdam Jaya yang berada di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel).

”Telah dilakukan penahanan (terhadap Kolonel Budi),” kata Anang singkat.

Dalam kasus tersebut, penyidik menduga Budi telah melakukan tindak pidana korupsi selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Dia diduga melanggar hukum dalam proses pengadaan barang jasa, persisnya dalam pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN.

Kejagung sudah mengungkap bahwa proyek tersebut dilakukan bersama-sama tersangka lainnya. Yakni Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) Andri Mulyono. Tidak tanggung-tanggung, nilai proyeknya mencapai Rp 1 triliun.

Dalam realisasi pengadaan sepeda motor listrik tersebut, penyidik Kejagung mendapati manipulasi berita acara serah terima barang. Akibatnya realisasi pengadaan hanya 3.229 unit dari total pesanan dan pembayaran untuk 21.081 unit kendaraan.

Diberitakan sebelumnya, Kejagung menetapkan 7 tujuh orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola anggaran program MBG. Para tersangka terdiri atas Eks Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, kaki tangan Sony bernama Asep Yusuf Somantri dan Komisaris PT. Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono.