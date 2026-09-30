KPK Kembali Sita Aset Anggota DPRD Bengkulu Vinna Ledy, Kali Ini Apartemen di Tebet

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita aset milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni (VLA), yang diduga berasal dari pemberian pihak swasta Eno Bowo Susilo (EBS). Kali ini, aset yang disita berupa satu unit apartemen yang berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyitaan tersebut dilakukan penyidik pada hari ini sebagai bagian dari proses penyidikan perkara yang menjerat Vinna Ledy.

"Hari ini penyidik kembali melakukan penyitaan satu unıt apartemen dari saudari VLA," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/9) malam.

Budi menjelaskan, apartemen tersebut diduga diberikan oleh pihak swasta, bernama Eno Bowo Susilo. Aset itu juga tercatat atas nama Vinna Ledy.

"Di mana apartemen tersebut diduga merupakan pemberian dari Saudara EBS selaku pihak swasta. Apartemen ini berlokasi di wilayah Tebet, Jakarta Selatan yang diatasnamakan Saudari VLA," ujarnya.

Penyitaan apartemen tersebut menambah daftar aset milik Vinna Ledy yang telah diamankan penyidik KPK dalam perkara tersebut. Penyidik sebelumnya telah menyita berbagai mobil mewah dari Vinna Ledy, di antaranya Toyota Innova Zenix, Mercedes-Benz, Mitsubishi Pajero Sport, dan Toyota Fortuner.

Selain itu, penyidik KPK juga telah rumah yang diduga milik Vinna Ledy di kawasan Jakarta Selatan. KPK menduga, berbagai aset maupun uang yang diterima Vinna Ledy berkaitan dengan proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu.

Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara utuh sumber dan tujuan pemberian uang tersebut kepada Vinna. Pemberian tersebut masih ditelusuri untuk mengetahui alasan serta motif pihak swasta memberikan sejumlah uang maupun aset kepada anggota DPRD Kota Bengkulu tersebut.