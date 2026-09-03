Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Kamis, 3 September 2026 | 16.28 WIB

KPK Dua Kali Periksa Anggota DPRD Bengkulu Vinna Ledy sebelum Sita Aset Rumah hingga Mobil Mewah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah mewah milik Anggota DPRD Kota Bengkulu Fraksi PKB, Vinna Ledy Anggraheni (VLA). (Istimewa) - Image

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah mewah milik Anggota DPRD Kota Bengkulu Fraksi PKB, Vinna Ledy Anggraheni (VLA). (Istimewa)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa Anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni (VLA), telah dua kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.

Pemeriksaan terhadap Vinna dilakukan sebelum penyidik KPK melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset mewah, berupa rumah di kawasan Jakarta Selatan dan mobil Mitsubishi Pajero Sport. Agenda pemeriksaan itu berlangsung pada Selasa (4/8) dan Senin (10/8) lalu.

"Penyidik sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari VLA, dalam kapasitas sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 4 dan 10 Agustus 2026 di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (3/9).

Dalam dua pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami pengetahuan Vinna mengenai sejumlah kegiatan pengadaan yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Sebelumnya, KPK sempat menyampaikan bahwa Vinna akan menjalani pemeriksaan pada 26 Agustus 2026. Namun, informasi tersebut kemudian dikoreksi oleh KPK.

KPK memastikan Vinna tidak diperiksa pada tanggal tersebut. Pada 26 Agustus, pemeriksaan disebut hanya dilakukan terhadap dua orang dari kalangan pengusaha.

Sementara itu, terkait pemeriksaan pada 4 dan 10 Agustus, KPK menyatakan keterangan Vinna diperlukan untuk membantu penyidik mengurai perkara yang sedang diselidiki.

"Selaku anggota DPRD Kota Bengkulu, VLA didalami pengetahuannya oleh penyidik terkait pengadaan-pengadaan di Kota Bengkulu. Keterangan dari saksi tentunya akan ditelaah, dianalisis, dan dikonfirmasi dengan keterangan saksi lainnya, termasuk temuan-temuan dalam penggeledahan, guna membantu penyidik mengonstruksikan perkara ini secara utuh," jelas Budi.

Keterangan Vinna selanjutnya akan dibandingkan dengan informasi dari saksi-saksi lain serta temuan yang diperoleh penyidik selama proses penggeledahan.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pertamina Bantu SMPN 19 Bengkulu Pulihkan Kegiatan Belajar Pascakebakaran Lewat Ruang Kelas Darurat - Image
Berita Daerah

Pertamina Bantu SMPN 19 Bengkulu Pulihkan Kegiatan Belajar Pascakebakaran Lewat Ruang Kelas Darurat

Selasa, 1 September 2026 | 03.37 WIB

KPK Sita Mobil Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy, Diduga Pemberian Pengusaha - Image
Kasuistika

KPK Sita Mobil Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy, Diduga Pemberian Pengusaha

Jumat, 28 Agustus 2026 | 15.19 WIB

KPK Periksa Kadis PUPR dan Anggota DPRD Bengkulu Soal Uang Rp 4 Miliar - Image
Kasuistika

KPK Periksa Kadis PUPR dan Anggota DPRD Bengkulu Soal Uang Rp 4 Miliar

Rabu, 26 Agustus 2026 | 16.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore