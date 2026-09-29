Kubu Yaqut Soroti Kesaksian Zainal Abidin soal Dugaan Penyerahan USD 1 Juta untuk Pansus

JPU KPK menghadirkan empat orang saksi dalam persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/9). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com).
JawaPos.com - Kuasa hukum mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini, menyoroti kesaksian Zainal Abidin dalam persidangan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.
Menurut Mellisa, Zainal Abidin telah menegaskan tidak pernah menerima arahan dari kliennya untuk menyiapkan uang sebesar USD 1 juta yang dikaitkan dengan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR.
Hal tersebut disampaikan Mellisa seusai mengikuti sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/9).
“Iya, tadi ada salah satu saksi yang bicara terkait dengan Pansus. Sebagaimana yang kita ketahui, waktu itu disampaikan bahwa ada upaya Gus Yaqut untuk melakukan suap kepada Pansus. Tapi ternyata dalam kesaksian hari ini, saksi Zainal Abidin menyampaikan bahwa tidak ada arahan apa pun terkait Pansus ini, 1 juta ini dari Gus Yaqut,” kata Mellisa.
Mellisa mempertanyakan keberadaan uang USD 1 juta yang disebut telah diserahkan pada September 2024. Sebab, uang tersebut baru dikembalikan pada Agustus 2025.
Dia menilai terdapat rentang waktu lebih dari 10 bulan ketika uang tersebut masih tersimpan. Kondisi itu membuat pihaknya mempertanyakan siapa yang memberikan arahan serta alasan uang tersebut tidak langsung dikembalikan.
“Jadi ada sekitar lebih dari 10 bulan uang ini terparkir. Itu mengikuti arahan siapa? Kemudian kenapa tidak dikembalikan?” ujarnya.
Mellisa juga meminta agar pihak-pihak yang namanya muncul dalam persidangan dan memiliki keterkaitan dengan dugaan pemberian uang tersebut dapat dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Menurut dia, kehadiran seluruh pihak yang disebut dalam persidangan penting untuk menguji fakta serta memperjelas dugaan yang diarahkan kepada kliennya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022