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Risma Azzah Fatin
Rabu, 2 September 2026 | 20.01 WIB

7 Kisah Tersembunyi Freddie Mercury yang Terungkap Lewat Kesaksian Mary Austin Sang Mantan Kekasih

Mary Austin dan Freddie Mercury (The Guardian) - Image

Mary Austin dan Freddie Mercury (The Guardian)

JawaPos.com – Menjelang peringatan 80 tahun kelahiran Freddie Mercury, Mary Austin untuk pertama kalinya mengungkap sejumlah kisah pribadi tentang vokalis Queen tersebut.

Perempuan yang pernah menjadi kekasih sekaligus sahabat terdekat Mercury itu membagikan kenangan tentang kehidupan pribadi, identitas, hingga pesan terakhir sang musisi sebelum meninggal.

Berikut 7 kisah Freddie Mercury yang tidak banyak diketahui publik, seperti dilansir dari laman The Guardian pada Rabu (2/9).

1.     Mary Austin Awalnya Tidak Menyukai Freddie Mercury

Austin pertama kali bertemu Mercury pada 1970 ketika vokalis Queen tersebut masih menjalankan kios pakaian di Kensington Market, London. Ia mengaku awalnya merasa terintimidasi oleh Mercury yang dianggap terlalu percaya diri dan penuh kesombongan. Namun, keduanya kemudian menjalin hubungan asmara, tinggal bersama, bahkan sempat bertunangan sebelum akhirnya menyadari perbedaan orientasi seksual mereka.

2.     Freddie Mercury Menyembunyikan Banyak Hal tentang Identitas Pribadinya

Menurut Austin, Mercury merupakan pribadi yang hanya memperlihatkan sisi tertentu kepada publik dan bahkan orang-orang terdekatnya. Lahir dengan nama Farrokh Bulsara dari keluarga Parsi India, Mercury disebut berusaha keras membangun identitasnya sebagai bintang rock Inggris. Austin juga mengungkapkan bahwa Mercury sering menghindari paparan sinar matahari karena tidak ingin warna kulitnya menjadi semakin gelap.

3.     Mary Austin yang Menyadari Lebih Dahulu bahwa Mercury adalah Gay

Setelah empat tahun tinggal bersama, Mercury akhirnya mengakui kepada Austin bahwa dirinya merasa sebagai seorang biseksual. Austin justru menjawab bahwa ia meyakini Mercury adalah seorang gay, sebuah pernyataan yang tidak dibantah oleh sang musisi. Meski hubungan romantis mereka berakhir, keduanya justru menjadi sahabat yang semakin dekat dan saling mempercayai hingga akhir hayat Mercury.

4.     Freddie Mercury Pernah Mengaku Menyesali Gaya Hidupnya yang Berlebihan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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