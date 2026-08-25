Gil Marín Soroti Masa Depan Julián Álvarez: Dia Mendapat Nasihat yang Buruk

Julian Alvarez. (ig @juliaanalvarez)
JawaPos.com - Saga transfer Julián Álvarez belum benar-benar berakhir. Meski Barcelona dilaporkan mulai mengalihkan perhatian ke target lain, komentar terbaru CEO Atlético Madrid Miguel Ángel Gil Marín kembali membuat situasi penyerang Argentina itu menjadi sorotan.
Gil Marín bahkan secara terang-terangan menilai Álvarez tidak mendapatkan arahan yang tepat dari orang-orang di sekitarnya dalam beberapa bulan terakhir.
Gil Marín: Álvarez Mendapat Nasihat yang Buruk
Masa depan Álvarez memang menjadi salah satu cerita terbesar di bursa transfer musim panas ini. Sang striker sebelumnya secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan Atlético demi mengejar peluang bergabung dengan Barcelona.
Namun Atlético berkali-kali menegaskan bahwa mereka tidak berniat melepas pemain berusia 26 tahun tersebut.
Melansir ESPN, Gil Marín kembali memperjelas posisi klub dalam wawancara dengan EFE.
"Atlético Madrid, seperti setiap klub besar lainnya, dibangun di atas pemain-pemain hebat, dan Julián adalah salah satunya, serta seorang profesional yang hebat."
Ia kemudian memberikan komentar yang cukup tajam mengenai pihak yang berada di sekitar Álvarez.
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Jawa Pos
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