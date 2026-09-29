Jaksa KPK Cecar Komisaris Sucofindo soal Tumpukan Dolar dalam Kasus Kuota Haji

JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Komisaris Independen PT Sucofindo, Zainal Abidin, mengenai sejumlah barang bukti berupa uang pecahan dolar Amerika Serikat (USD) dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Pertanyaan tersebut disampaikan jaksa saat Zainal memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/9).

Dalam persidangan itu, jaksa turut menampilkan foto sejumlah barang bukti uang. Di antaranya terdapat 9.599 lembar uang pecahan USD 100 dengan nilai sekitar Rp 17,3 miliar. Selain itu, jaksa juga memperlihatkan uang tunai Rp 50 juta dan 401 lembar pecahan USD 100.

Jaksa KPK Greafik Loserte kemudian memastikan kepada Zainal mengenai pengetahuannya terhadap barang bukti tersebut.

"Bapak tahu tentang uang ini?," tanya jaksa KPK.

"Tahu pak," jawab Zainal.

Dalam keterangannya, Zainal menyebut barang bukti tersebut memiliki kaitan secara kronologis dengan Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, yang merupakan staf mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.