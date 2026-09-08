Jaksa KPK Tampilkan Foto Pertemuan Bos Maktour Fuad Hasan dengan Yaqut Bahas Kuota Haji Tambahan

JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya pertemuan antara Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour), Fuad Hasan Masyhur. Fakta itu terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (8/9).

Dalam persidangan, jaksa menampilkan foto pertemuan tersebut kepada saksi Ridwan Kurniawan untuk dikonfirmasi. Selain Yaqut dan Fuad Hasan, sejumlah pihak disebut hadir dalam pertemuan itu.

Di antaranya adalah Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta pengurus asosiasi travel haji dan umrah lainnya.

Jaksa kemudian membacakan bagian tertentu dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ridwan yang memuat informasi mengenai pertemuan tersebut.

Jaksa menyebut pertemuan Forum Sathu dengan Yaqut berlangsung sekitar 16 November 2023.

“Baik. Supaya kita sama-sama jelas kita baca saja deh ya. Ini poin B. Nomor 6A: Sekitar tanggal 16 November 2023, terdapat pertemuan antara Forum Sathu dengan Menteri Agama yaitu Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Men. Saya mengetahui kegiatan tersebut dari Abdul Muhyi dan Imam Haji Ubaidillah alias UP. Selain itu, saya juga mengetahui kegiatan tersebut dari website Kementerian Agama RI dan dari Forum Sathu melalui PT Maktour akan mengakomodir PIHK yang akan membayar biaya atas kuota tambahan haji tersebut untuk diberikan kepada Yaqut Cholil Qoumas melalui saudara Gus Alex.Pengetahuan saya, pada saat itu sudah ada informasi tambahan kuota 20.000, namun mengenai pembagian untuk haji reguler berapa. Iya, betul? Betul keterangan ini?” kata jaksa mengonfirmasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ridwan di Pengadilan Tipikor Jakarta.