Barang Mewah Eks Honorer Kemenag Dibongkar di Sidang Korupsi Kuota Haji

Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menjalani sidang lanjutan dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (18/8). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kepemilikan sejumlah barang mewah mantan honorer Kementerian Agama (Kemenag), Ridwan Kurniawan.
Barang-barang berupa mobil Honda BRV, Range Rover, sejumlah tas mewah dari berbagai merek, hingga gelang berlian itu dikaitkan dengan dugaan korusi kuota haji.
Materi soal barang-barang mewah itu disampaikan saat Ridwan menjadi saksi dugaan korupsi kuota haji di Kemenag tahun 2023-2024, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (8/9).
Dalam persidangan, jaksa memastikan status penyitaan sejumlah barang yang dikaitkan dengan perkara tersebut.
“Sudah disita ya?” tanya jaksa.
“Iya, saya kembalikan,” jawab Ridwan.
Jaksa kemudian mendalami asal-usul dana yang digunakan untuk memperoleh barang-barang tersebut.
Ridwan ditanya apakah uang itu berkaitan dengan pemberian dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk mempercepat proses penyelenggaraan haji.
“Uang untuk membeli bersumber dari mana? Apakah dari percepatan PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus)?” cecar jaksa.
“Sepertinya,” ucap Ridwan.
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Jawa Pos
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