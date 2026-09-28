Bobby Rizaldi Diperiksa KPK Terkait Perubahan Opini Audit Muara Enim

Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi (kiri) usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/9)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami mekanisme pemeriksaan dan penetapan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam perkara dugaan suap yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Pendalaman itu dilakukan saat penyidik memeriksa Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi sebagai saksi pada Senin (28/9). Salah satu materi yang digali penyidik berkaitan dengan dugaan perubahan hasil audit Pemkab Muara Enim.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik meminta keterangan Bobby mengenai proses serta mekanisme penentuan opini di BPK.
"Tentunya pemeriksaan kepada yang bersangkutan (Bobby) berkaitan dengan bagaimana proses dan mekanisme, penentuan opini di BPK. Di mana dari konstruksi perkara ini bahwa ada dugaan pengkondisian temuan audit yang dilakukan oleh tim auditor BPK di Pemerintah Kabupaten Muara Enim," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/9).
Dalam pemeriksaan tersebut, Bobby juga didalami mengenai dugaan perubahan opini audit Pemkab Muara Enim. KPK menelusuri bagaimana hasil audit yang semula memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) kemudian dapat berubah menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).
Selain itu, penyidik turut menggali keterkaitan Bobby dengan pihak tersangka swasta bernama Augus Dwianggara. Sosok tersebut sebelumnya turut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
"Termasuk juga bagaimana kaitannya dengan pihak swasta, saudara AG yang juga diamankan pada saat peristiwa tertangkap tangan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," tegasnya.
Usai menjalani pemeriksaan, Bobby tidak banyak mengungkap materi yang ditanyakan penyidik. Ia menyebut kedatangannya ke Gedung Merah Putih KPK untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam perkara dugaan suap yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Edison.
"Kami hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari Senin ini dan seluruh keterangan yang dimintakan sudah kami sampaikan sepanjang pengetahuan saya," ujar Bobby.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022