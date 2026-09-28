KPK Cecar Anggota BPK Bobby Rizaldi soal Dugaan Ubah Audit Muara Enim dari WDP jadi WTP

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami mekanisme pemeriksaan dan penetapan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam perkara dugaan suap.

Ha ini dilakukan berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Pendalaman itu dilakukan saat penyidik memeriksa Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi sebagai saksi pada Senin (28/9).

Salah satu materi yang digali penyidik berkaitan dengan dugaan perubahan hasil audit Pemkab Muara Enim.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik meminta keterangan Bobby mengenai proses serta mekanisme penentuan opini di BPK.

"Tentunya pemeriksaan kepada yang bersangkutan (Bobby) berkaitan dengan bagaimana proses dan mekanisme, penentuan opini di BPK. Di mana dari konstruksi perkara ini bahwa ada dugaan pengkondisian temuan audit yang dilakukan oleh tim auditor BPK di Pemerintah Kabupaten Muara Enim," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/9).

Dalam pemeriksaan tersebut, Bobby juga didalami mengenai dugaan perubahan opini audit Pemkab Muara Enim.

KPK menelusuri bagaimana hasil audit yang semula memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) kemudian dapat berubah menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).

Selain itu, penyidik turut menggali keterkaitan Bobby dengan pihak tersangka swasta bernama Augus Dwianggara.

Sosok tersebut sebelumnya turut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.