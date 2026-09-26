Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 27 September 2026 | 05.10 WIB

Polda Jatim Tangani Dugaan Kekerasan Pelajar yang Dilakukan Mantan Kepala SMP Negeri 18 Kota Malang

Ilustrasi penganiayaan. (Istimewa) - Image

Ilustrasi penganiayaan. (Istimewa)

JawaPos.com - Kepolisian Daerah Jawa Timur memberikan atensi terhadap penanganan kasus dugaan kekerasan yang dilakukan mantan Kepala SMP Negeri 18 Kota Malang berinisial MAH, kepada sejumlah pelajar di sekolah itu.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Ganis Setyaningrum, mengatakan proses penanganan perkara saat ini terus berjalan melalui serangkaian identifikasi bersama Unit PPA Polresta Malang Kota untuk mengungkap potensi jumlah keseluruhan korban.

"Kami mengidentifikasi terhadap kemungkinan ada korban lainnya dan kemungkinan apakah ada tindak pidana lainnya yang dilakukan kepada anak-anak di sekolah (SMP Negeri 18 Kota Malang)," kata Ganis, dilansir dari Antara, Sabtu (26/9).

Ia menyampaikan saat ini sudah ada dua korban yang melaporkan dugaan tindak kekerasan dalam bentuk fisik oleh MAH, yakni RAF dan MP.

Ganis memastikan Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dengan cara-cara profesional.

Ia menambahkan Polresta Malang Kota akan melakukan upaya terbaik dalam penanganan kasus ini.

"(Hasil visum korban) nanti kalau ada perkembangan akan kami informasikan lebih lanjut, karena saat ini sedang berproses," ujarnya.

Pada kesempatan itu, dia mengatakan kedatangannya ke Kota Malang dalam rangka memberikan penguatan kepada para korban bersama Dinas Sosial (Dinsos) setempat.

Ganis menyampaikan dalam penanganan perkara kekerasan, khususnya yang menyangkut anak, memang perlu melibatkan peran dari banyak pihak.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Polda Jatim Bongkar Scam Investasi Kripto Internasional, Blokir 77 Rekening Senilai Rp 81,5 Miliar - Image
Berita Daerah

Polda Jatim Bongkar Scam Investasi Kripto Internasional, Blokir 77 Rekening Senilai Rp 81,5 Miliar

Jumat, 25 September 2026 | 03.02 WIB

Polda Jatim Kerahkan 1.090 Personel Amankan Muktamar ke-35 NU di Jombang - Image
Berita Daerah

Polda Jatim Kerahkan 1.090 Personel Amankan Muktamar ke-35 NU di Jombang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 21.26 WIB

Polda Jatim Siapkan Dapur Lapangan hingga Tim Trauma Healing ke NTT - Image
Surabaya Raya

Polda Jatim Siapkan Dapur Lapangan hingga Tim Trauma Healing ke NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 23.11 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

3

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

4

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

5

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

6

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

7

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

8

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

9

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

10

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore