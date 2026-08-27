Polda Jatim Kerahkan 1.090 Personel Amankan Muktamar ke-35 NU di Jombang

Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas yang menjadi lokasi pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. (Anggi Fridianto/ Jawa Pos Radar Jombang)
JawaPos.com - Polda Jawa Timur mengerahkan 1.090 personelnya untuk melakukan pengamanan selama kegiatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.
Kegiatan rutin lima tahunan itu berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 27-31 Agustus 2026. Rencananya, Presiden Prabowo Subianto akan membuka secara langsung kegiatan Muktamar.
"Ada sebanyak 1090 personil pengamanan Muktamar NU," kata Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abast saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (27/8).
Dia menjelaskan ribuan personel itu akan disebar untuk pelayanan pengaturan arus lalu lintas, pengalihan arus lalu lintas dan pengamanan giat Muktamar NU.
Sementara itu, Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya memprediksi akan ada lonjakan volume kendaraan kedatangan ulama dari berbagai daerah.
Maka dari itu, pengamanan tidak hanya fokus pada kelancaran perjalanan peserta muktamar, tetapi juga menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) bagi masyarakat umum.
"Pada kegiatan Muktamar NU ini, Kamseltibcarlantas menjadi atensi kita bersama,"ujar Brigjen Pol I Made Agus, Kamis (27/8).
Korlantas Polri juga menempatkan aspek keselamatan sebagai bagian penting dalam pengamanan.
Brigjen Pol I Made Agus menegaskan, pengamanan lalu lintas tidak semata - mata dilakukan untuk mengatur kendaraan.
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Jawa Pos
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