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Bintang Pradewo
Kamis, 24 September 2026 | 21.55 WIB

Ferdy Sambo Diduga Nikmati Fasilitas Hunian Mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong

ILUSTRASI: Ferdy Sambo diduga . (Istimewa) - Image

ILUSTRASI: Ferdy Sambo diduga . (Istimewa)

JawaPos.com - Nama Ferdy Sambo kini dikaitkan dengan sebuah fenomena di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat (Jabar). Dia diduga menikmati fasilitas hunian mewah di lapas tersebut.

Ferdy Sambo merupakan satu warga binaan sekaligus Koordinator Gereja Oikumene Terang Dunia Lapas Cibinong. Dia tampak hadir pada  acara Praise and Worship bertema “Unchained: A New Creation” di Lapas Cibinong, Jawa Barat pada Jumat (12/12).

Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas berstandar apartemen di area sekitar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9).

Ferdy Sambo merupakan terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Dia diduga menikmati fasilitas mewah di Lapas Cibinong.

"Mungkin juga (Ferdy Sambo pakai fasilitas tersebut), karena kita belum bisa pastikan," kata Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, dikutip, Kamis (24/9).

Diberitakan sebelumnya, Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas berstandar apartemen di area sekitar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9).

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin di Cibinong mengatakan fasilitas tersebut berada di kawasan belakang lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya.

"Bagus, bagus sekali. Standar apartemen. Artinya walaupun kecil-kecil, kelengkapannya semua ada. Kelengkapan alat rumah tangga semua ada," kata Fikri.

Temuan itu diperoleh dalam inspeksi mendadak (sidak) kedua Ombudsman ke Lapas Cibinong sepanjang 2026. Sidak pertama dilakukan pada Juli, namun Ombudsman mengaku tidak diperkenankan masuk untuk melakukan pemeriksaan.

Pada sidak kedua, Rabu, Ombudsman kembali mengaku tidak mendapatkan akses masuk meski telah membawa surat resmi dan menggunakan atribut lembaga.

Editor: Bintang Pradewo
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