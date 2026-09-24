Ombudsman juga Temukan Pembangunan Simulator Golf dan Beberapa Mobil Mewah di Komplek Lapas Cibinong

JawaPos.com - Bukan hanya hunian dengan fasilitas wah, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendapati temuan lain di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat (Jabar). Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang sempat memicu terjadinya kontak fisik itu ditemukan beberapa mobil mewah hingga proyek pembangunan simulator golf.

Syafrida R. Rasahan mengungkap beberapa temuan lain di sekitar lapas tersebut. Sebelum mendapati kejanggalan, pihaknya sempat bertanya kepada petugas lapas ihwal area di belakang pagar lapas. Oleh petugas dijawab bahwa di area tersebut berdiri rumah dinas kepala Lapas Kelas IIA Cibinong. Setelah didatangi, yang ditemukan bukan hanya rumah dinas.

”Kami menemukan beberapa lokasi hunian di lapas yaitu berupa bangunan yang terlihat seperti homestay, yang terdiri dari seperti ada dinding seng cat warna biru. Kemudian juga terdapat rumah seperti klaster,” kata dia.

Tidak hanya itu, Syafrida mendeskripsikan beberapa hunian yang terlihat seperti vila dengan beberapa tipe. Dia juga turut menyebut keberadaan proyek pembangunan simulator golf di area tersebut. Kemudian keberadaan fasilitas gym yang sudah berdiri tidak jauh dari kolam. Saat masuk lebih jauh ke belakang, dia mendapati rumah dengan area parkir mobil cukup luas.

”Ada mobil yang kami dapati di situ, ada 2 mobil mewah yang kami dapati ada di situ dan ini rumah yang tipe hunian 3 yang kami temukan. Ini menunjukkan, Ombudsman menemukan bahwa keamanan di Lapas Kelas II A Cibinong ini sangat longgar,” jelasnya.

Dalam rekaman video yang ditunjukkan oleh Ombudsman, rumah-rumah tersebut berjejer rapi dan berdiri kokoh. Lengkap dengan kanopi serta pagar berwarna hitam. Syafrida tidak bisa menyebut jumlah pasti rumah-rumah itu, namun perkiraannya ada sekitar 10 unit. Salah satu rumah sempat dimasuki oleh petugas Ombudsman. Dalam rumah itu juga tampak sejumlah fasilitas mewah.

”Sedangkan yang seperti villa itu, dari rumah warna putih tadi itu belok ke kanan itu ada rumah dinas kepala lapas,” bebernya.

Saat sidak berlangsung, Syafrida menyebutkan bahwa pihaknya sempat bertemu dengan salah seorang warga binaan. Namun, dia memastikan warga binaan itu bukan tokoh yang dikenal oleh publik. Pihaknya hanya menegaskan bahwa yang bersangkutan adalah narapidana. Tidak seharusnya narapidana tersebut berada di luar area blok sel Lapas Kelas IIA Cibinong.