Ferdy Sambo Ternyata Warga Binaan Lapas Kelas IIA Cibinong yang Kini Heboh Temuan Hunian Mewah

JawaPos.com - Heboh pengungkapan sebuah fenomena di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat (Jabar) tentang laporan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) soal temuan hunian mewah di dalam Lapas tersebut.

Ternyata, di dalam Lapas Kelas IIA Cibinong juga ada sosok yang juga pernah membuat geger warga Indonesia. Dia adalah Ferdy Sambo. Pada perayaan Natal tahun 2025, Ferdy Sambo pernah terlihat dalam acara Praise and Worship bertema “Unchained: A New Creation” di Lapas Cibinong, Jawa Barat pada Jumat (12/12).

Ferdy Sambo merupakan satu warga binaan sekaligus Koordinator Gereja Oikumene Terang Dunia Lapas Cibinong, Ferdy Sambo menyambut baik program praise and worship yang diselenggarakan oleh Lapas Cibinong Klas IIA.

Baca Juga:Mengenal Chuseok Lebarannya Warga Korea Selatan Saat Musim Gugur

Saat itu, Ferdy Sambo mengatakan, kegiatan itu memberikan pelayanan kepada warga binaan untuk bisa beribadah apalagi jelang Hari Natal, agar warga binaan dapat menambah ketenangan dalam menjalani hidup.

"Yang bisa kita dapatkan tanpa belenggu fisik maupun spiritual adalah bersama Tuhan kita Yesus Kristus," kata Sambo seperti dilihat dari video Humas Lapas Cibinong yang beredar.

Hunian Rumah Mewah

Ombudsman Republik Indonesia mengungkap temuan hunian dengan fasilitas mewah di dalam Komplek Lapas Kelas IIA Cibinong pada Kamis (24/9). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)

Diberitakan sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengungkap temuan hunian mewah dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat (Jabar). Menurut Komisioner ORI Syafrida R. Rasahan, ada beberapa kelas kamar yang didapati oleh petugas Ombudsman dalam inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu (23/9).

Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (24/9), Syafrida menunjukkan bukti rekaman video yang diambil saat sidak. Dalam rekaman video tersebut memang tampak beberapa jenis kamar. Perbedaannya ada pada luas serta sejumlah fasilitas seperti sofa, kasur, televisi berukuran besar, dan kamar mandi lengkap dengan toilet duduk.

Baca Juga:Jude Bellingham Akan Mendapat Kontrak Baru dari Real Madrid

”Silakan dilihat ini kami masuk ke lapas yang kami temukan, nah ini ketika kami masuk, kami temukan pintu. Kemudian di dalam pintu itu terdapat fasilitas kamar sesuai dengan standar yang tadi saya bilang ada tipe suite, ada tipe deluxe, ada tipe standarnya,” ungkap Syafrida.