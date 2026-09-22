Fakta-fakta OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara, Ditangkap di Jakarta, Uang Ratusan Juta Disita

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, pada Senin (21/9). Informasi tangkap tangan itu dibenarkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Setyo mengakui, tim penindakan KPK menggelar kegiatan tangkap tangan di wilayah Bolaang Mongondow Utara. Salah satu yang diamankan merupakan Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena.

"Benar, sedang ada kegiatan di lapangan," kata Setyo dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (21/9) malam.

Lembaga antirasuah mengungkap sejumlah fakta dalam OTT terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara. Berikut fakta-fakta tersebut:

1. KPK OTT 14 Orang di Wilayah Jakarta dan Sulawesi Utara

KPK mengamankan total 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, pada Senin (21/9). Salah satu yang diamankan yakni, Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.

"Dalam peristiwa tangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah total 14 orang," ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/9) malam.

Budi menjelaskan, lima pihak diamankan di wilayah Jakarta, termasuk di antaranya Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena. Sementara, delapan pihak lainnya diamankan tim penindakan KPK di wilayah Sulawesi Utara, dan satu orang lainnya di wilayah Gorontalo.