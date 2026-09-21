KPK Benarkan OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena

JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto membenarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, pada Senin (21/9). Informasi tangkap tangan itu dibenarkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Setyo mengakui, tim penindakan KPK menggelar kegiatan tangkap tangan di wilayah Bolaang Mongondow Utara. Disinyalir, salah satu yang diamankan merupakan Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena.

"Benar, sedang ada kegiatan di lapangan," kata Setyo dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (21/9) malam.

Meski demikian, KPK belum membeberkan secara rinci identitas pihak-pihak yang diamankan dalam giat tangkap tangan tersebut.

Dilansir dari Manado Post (Jawa Pos Grup), di tengah kabar OTT, beredar pula sejumlah foto yang diduga memperlihatkan penyegelan pada beberapa ruangan atau kantor pemerintahan di wilayah Kabupaten Bolmut.

Salah satu foto yang beredar memperlihatkan sebuah pintu atau bagian ruangan ditempeli lembaran bertuliskan " Komisi Pemberantasan Korupsi”. Pada bagian tengah terlihat pita berwarna merah dengan tulisan yang mengarah pada “DALAM PENGUASAAN KPK”.

Di bagian bawah lembaran tersebut terdapat keterangan “Penyelidik” beserta tanda tangan. Foto itu juga memperlihatkan tanggal yang tertulis 21 September 2026.