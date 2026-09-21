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Muhammad Ridwan
Senin, 21 September 2026 | 20.43 WIB

KPK Geledah Kantor Summarecon Bogor, Usut Dugaan Suap HGB di ATR/BPN

Petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang tunai saat konferensi pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) Summarecon di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang tunai saat konferensi pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) Summarecon di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Summarecon Bogor, di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (21/9).

Penggeledahan ini bagian dari penyidikan dugaan suap dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Sebelum menyambangi Summarecon Bogor, KPK sudah lebih dahulu menggeledah kantor Kementerian ATR/BPN dan menyita sejumlah barang.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan penggeledahan masih berlangsung hingga Senin siang.

Penyidik disebut masih melakukan serangkaian tindakan untuk mencari bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Hari ini, Senin (21/9), Penyidik melanjutkan giat penggeledahan di kantor PT Summarecon Bogor," kata Budi Prasetyo.

Budi menyampaikan, tim penyidik masih berada di lokasi untuk menjalankan kegiatan yang diperlukan dalam rangka kepentingan penyidikan.

"Saat ini kegiatan masih berlangsung," ujarnya.

KPK memastikan perkembangan terkait penggeledahan akan disampaikan secara terbuka kepada publik.

Langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan suap yang berkaitan dengan pengurusan HGB di wilayah Bogor.

Editor: Bayu Putra
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