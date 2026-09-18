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Dimas Choirul
Jumat, 18 September 2026 | 13.27 WIB

Sudaryono Ungkap Kondisi Dua Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Mulai Membaik

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9). (Istimewa) - Image

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9). (Istimewa)

JawaPos.com - Kondisi dua siswi korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Karo, Sumatera Utara, menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani perawatan dan evaluasi tim dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan, dua siswi tersebut yakni Febiona Purba dan Agnesia Paruliana kini dalam kondisi yang semakin membaik.

“Kabar baik dari perkembangan kondisi Febiona Purba dan Agnesia Paruliana. Setelah menjalani perawatan dan evaluasi tim dokter, kondisi keduanya menunjukkan perkembangan yang menggembirakan,” kata Sudaryono melalui akun instagramnya @sudaru_sudaryono, dikutip Jumat (18/9).

Untuk Febiona, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan gangguan fungsi otak. Kondisi emosinya juga dinilai cukup stabil, meski masih mengalami kegelisahan sesekali dan tetap mendapatkan pendampingan.

Sementara untuk Agensia, fungsi ginjalnya dikabarkan kembali normal. Bahkan, sudah mampu berdiri dan berjalan. "Proses pemulihan tetap membutuhkan waktu, perhatian, dan pendampingan yang berkelanjutan. Bismillah, sembuh," tukas Sudaryono.

Dokter Spesialis Ungkap Proses Pemulihan

Dokter Spesialis Anak, Konsultan Neurologi Anak (Saraf Anak), Prof. Dr. dr. Setyo Handryastuti mengatakan, pemeriksaan terhadap Febiona dilakukan melalui wawancara dengan pasien dan keluarga, pemeriksaan fisik serta neurologi, hingga pemeriksaan elektroensefalografi (EEG).

“Nah, pada saat ini dari hasil eh wawancara, pemeriksaan, dan juga pemeriksaan elektroensefalografi, insya Allah saya bisa pastikan bahwa tidak ada gangguan fungsi otak pada ananda pertama ya,” ujar Setyo.

Dia berharap Febiona dapat kembali menjalani aktivitas seperti semula setelah proses pemulihan selesai.

“Jadi insya Allah ke depannya ananda bisa bersekolah kembali, bisa beraktivitas kembali ya, bisa ber bisa ceria kembali,” lanjutnya.

Editor: Bintang Pradewo
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