Viral Siswa Temukan Belatung di Menu MBG di Pati, Netizen Ikut Mual

Belatung menggeliat di menu MBG SMK BTB Juwana, Pati. (Tangkapan layar medsos)
JawaPos.com - Sebuah video rekaman siswa salah satu SMK di Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah, viral di media sosial dan membuat netizen mual.
Video itu menampilkan temuan belatung pada lauk makan bergizi gratis (MBG) yang disuguhkan padanya.
Belatung hidup itu tampak jelas menggeliat di lauk olahan daging yang disajikan di atas ompreng
Berdasarkan informasi yang dilansir Radar Pati (Jawa Pos Group), peristiwa ini diduga terjadi di SMK Bhina Tunas Bhakti (BTB) Kecamatan Juwana.
Dalam video yang berdurasi 17 detik itu, tampak seorang siswa tengah membelah lauk makan siangnya. Menu MBG itu, menyerupai ayam krispi atau nugget.
Ironisnya, saat daging olahan itu dibelah dengan tangan, terlihat jelas belatung berwarna putih menggeliat di sela-sela serat daging.
Lauk tak layak konsumsi itu disajikan di atas ompreng berbahan stainless steel bersanding dengan nasi putih, selembar daun selada, dan lauk pendamping lain.
Terdengar riuh suara para siswa di balik layar yang merekam kejadian itu. Mereka terdengar sangat terkejut sekaligus jijik melihat kondisi makanan mereka.
Para murid saling memeringatkan teman-temannya, agar segera mengecek makanan sebelum dikonsumsi. “Hati-hati, Bos," ucap salah seorang siswa memperingatkan.
Terdengar pula siswa lain yang mengekspresikan kekagetannya dengan kalimat “Modar aku (mati aku).” Juga celetukan yang menyebutkan singkatan “MBG" yang diduga merujuk pada program makanan di sekolah itu.
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Jawa Pos
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