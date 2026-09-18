PT Hersindo Logistic Bicara soal Dugaan Pelecehan Seksual Calon Pekerja oleh HRD

JawaPos.com - PT Hersindo Logistic Indonesia yang disebut dalam kasus dugaan pelecehan seksual.
Kejadian itu diduga menimpa calon pekerja saat diinterview oleh HRD. Perwakilan perusahan itu pun akhirnya buka suara.
Pihak perusahaan menyatakan belum mengetahui secara pasti mengenai kejadian tersebut dan mengaku belum menerima laporan maupun bukti dari korban.
Diketahui, kasus ini viral di media sosial setelah akun Threads @tikusgarong000 menceritakan pengalamananya saat interview di perusahaan tersebut.
Penasihat Hukum PT Hersindo Logistic Indonesia Amseki Tanaem mengatakan, pihak perusahaan menduga peristiwa tersebut dilakukan oleh oknum yang bersangkutan secara pribadi.
“Mengenai kejadian tersebut, kami dari pihak perusahaan belum mengetahui secara pasti. Namun, hal tersebut yang kami yakini dilakukan oleh oknum yang seharusnya bertanggung jawab melakukan perbuatan tersebut,” kata Amseki ditemui awak media, Jumat (18/9).
Meski demikian, perusahaan membuka ruang bagi pihak yang merasa menjadi korban untuk menyampaikan klarifikasi maupun bukti terkait dugaan pelecehan seksual tersebut.
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