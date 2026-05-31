Nekat Berbohong saat Wawancara Kerja? Pakar Peringatkan 3 Hal Ini Pasti Ketahuan HRD

JawaPos.com - Memoles performa dan memodifikasi jawaban agar terdengar lebih memikat saat mencari pekerjaan baru memang sudah menjadi rahasia umum saat wawancara kerja. Banyak kandidat merasa perlu menambahkan sedikit bumbu pada resume mereka agar bisa bersaing ketat di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif. Namun, terlalu bebas memutarbalikkan fakta tanpa perhitungan matang justru bisa menjadi bumerang yang menghancurkan reputasi profesional Anda.

Bagi sebagian besar pelamar, proses seleksi terkadang terasa seperti sebuah permainan sandiwara yang melelahkan. Kita dituntut untuk terlihat sangat bersemangat terhadap tugas-tugas administratif yang sebenarnya membosankan. Alasan jujur seperti bekerja demi uang dan bertahan hidup sering kali harus dibungkus dengan kalimat-kalimat motivasi yang terdengar fiktif agar HRD terkesan.

Kendati fenomena memoles detail diri ini dianggap wajar, ada batasan tegas yang sama sekali tidak boleh Anda langgar. Jika Anda nekat melewati garis batas tersebut, bersiaplah untuk menghadapi konsekuensi fatal berupa penolakan massal. Mengetahui batasan mana yang harus dijaga akan menyelamatkan karier masa depan Anda dari kehancuran instan.

Dilansir dari YourTango, seorang pakar rekrutmen veteran secara blak-blakan memperingatkan para pencari kerja mengenai bahaya laten di balik kebohongan tertentu. Bonnie Dilber, seorang perekrut veteran di bidang teknologi dan pakar pencarian kerja, menegaskan bahwa ada tiga hal spesifik yang haram hukumnya untuk dipalsukan karena Anda pasti akan ketahuan.

1. Memalsukan Data yang Bisa Dilacak Melalui Background Check Banyak pelamar salah kaprah dan mengira bahwa proses pemeriksaan latar belakang hanya bertujuan untuk melihat rekam jejak kriminalitas saja. Padahal, sistem pemantauan yang dimiliki oleh korporasi modern saat ini jauh lebih mendalam dan mencakup banyak aspek data pribadi Anda. Rahasia yang Anda sembunyikan rapat-rapat saat sesi wawancara kerja bisa dengan mudah terbongkar melalui validasi dokumen ini.

Informasi mengenai riwayat pekerjaan di masa lalu, masa jabatan, hingga legalitas institusi tempat Anda bernaung sebelumnya akan diperiksa secara detail. Kebohongan sekecil apa pun mengenai poin-poin tersebut akan langsung memicu lampu merah bagi tim rekrutmen perusahaan. Sekali integritas Anda diragukan pada tahap ini, peluang kerja yang sudah di depan mata akan langsung hangus.

Selain riwayat pekerjaan, aspek akademis juga menjadi target utama yang paling sering diverifikasi penyedia jasa pemeriksaan latar belakang standar. Memalsukan status kelulusan demi terlihat kompeten adalah langkah paling ceroboh yang sering kali berujung pada rasa malu yang mendalam.

Sistem data pendidikan saat ini sudah sangat terintegrasi dan mudah diakses oleh pihak eksternal. Pakar karir memperingatkan dengan keras agar kandidat tidak pernah mencoba memanipulasi detail kelulusan mereka demi gengsi semata.