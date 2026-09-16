Profil Betrand Peto, Penyanyi yang Dikaitkan dengan Dugaan Kekerasan Seksual

JawaPos.com - Betrand Peto kembali menjadi pusat perhatian publik setelah dirinya dikaitkan dengan laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang perkaranya sedang bergulir Polda Metro Jaya.

Di tengah proses hukum atas kasus tersebut, sosok penyanyi muda yang akrab disapa Onyo itu ramai dicari, termasuk mengenai profil, pendidikan, keluarga, hingga perjalanan kariernya di dunia hiburan.

Laporan terhadap Betrand Peto diterima Polda Metro Jaya pada 12 September 2026. Polisi menyebut, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual yang terjadi di sebuah kelab malam di kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan.

Penyidik mendalami kasus tersebut dengan memeriksa pelapor dan sejumlah saksi. Tak hanya itu, penyidik juga bakal melakukan pemeriksaan terhadap pihak terlapor.

Dalam perkembangan terbaru, Betrand Peto telah memberikan klarifikasi. Ia membantah tuduhan melakukan kekerasan seksual dan menyatakan siap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

"Aku tidak melakukan itu sama sekali," kata Betrand Peto dalam jumpa pers di bilangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Profil Betrand Peto Betrand Peto Putra Onsu memiliki nama lahir Alfonsus Toribio Tenkudi. Ia lahir di Ruteng, Nusa Tenggara Timur, pada 14 Maret 2005.

Sosok yang dikenal dengan panggilan Onyo tersebut mulai mendapat perhatian publik setelah video dirinya menyanyikan lagu "Titip Rindu Buat Ayah" karya Ebiet G. Ade beredar dan viral di media sosial. Dari sana, kemampuan vokal membawanya tampil di televisi dan kemudian bertemu dengan Ruben Onsu.