Kuasa Hukum Ungkap Alasan ANW Bersedia Masuk ke Ruangan Betrand Peto Meski Tidak Saling Kenal

JawaPos.com - Kuasa hukum ANW, korban dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Betrand Peto, menjelaskan alasan kenapa kliennya bersedia masuk ke dalam ruangan yang ditempati Onyo di sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu (12/9).

Pihak kuasa hukum membenarkan bahwa ANW dan Betrand Peto memang tidak saling kenal sebelumnya. Penjelasan tersebut disampaikan untuk memberikan konteks mengenai pertemuan ANW dengan Betrand Peto.

Kuasa hukum ANW, Deki Patria, mengatakan kliennya dan Betrand baru bertemu untuk pertama kalinya pada malam ketika peristiwa dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi.

"BP dan korban memang tidak saling kenal. Mereka baru berjumpa pada tanggal 12 saat peristiwa itu terjadi," kata Deki Patria saat ditemui di bilangan Tebet, Jakarta Selatan.

Menurut Deki, keputusan ANW masuk ke dalam ruangan Betrand bermula dari ajakan seseorang yang telah dikenalinya. Orang tersebut merupakan staf di tempat hiburan malam yang dikunjungi korban.

"Dia ditawarkan oleh orang yang telah dia kenal sebelumnya. Yang menawarkan itu selain dia karyawan di sana, juga merupakan teman yang sudah lama kenal," ujar Deki.

Saat mendapat tawaran tersebut, ANW sempat menanyakan siapa orang yang berada di dalam ruangan yang akan dimasukinya. Staf itu kemudian memberi tahu bahwa itu adalah ruangan Betrand Peto.

Menurut kuasa hukum, informasi mengenai siapa pemilik ruangan menjadi salah satu pertimbangan ANW sebelum memutuskan untuk bergabung. Deki mengatakan, kliennya sama sekali tidak menduga akan mengalami peristiwa tak menyenangkan menjadi korban pelecehan seksual.