Bukan Copet, Ini Motif Pria Pengangguran Tendang Wanita saat Beli Makan di Senayan City

Pria berinsiial R yang diduga menendang perempuan di Senayan City. (Istimewa)
JawaPos.com - Polisi akhirnya membongkar motif di balik aksi penganiayaan yang dilakukan seorang pria berinisial RS, 44, terhadap wanita berinisial TL di food court Mal Senayan City, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Pelaku menendang korban hingga terjungkal hanya karena merasa terganggu pandangannya terhalangi.
Polda Metro Jaya sekaligus menepis isu liar di medsos yang menyebut aksi kekerasan tersebut dipicu oleh dugaan tindak pidana pencurian atau pencopetan oleh korban.
"Berita bohong itu (isu copet). Dari hasil pemeriksaan penyidik, terduga pelaku merasa terganggu dihalangi korban," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Minggu (20/9).
Dari hasil pemeriksaan intensif, polisi mengonfirmasi bahwa RS saat ini tidak memiliki pekerjaan dan masih tinggal bersama orang tuanya.
Peristiwa penganiayaan itu sendiri terjadi pada Minggu (13/9) sekitar pukul 17.00 WIB.
Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar di media sosial, korban TL kala itu sedang berdiri mengantre untuk membeli bakso sebelum akhirnya ditendang oleh pelaku.
Ditreskrimum Polda Metro Jaya langsung bergerak dan meringkus RS di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (18/9) dini hari sekitar pukul 03.55 WIB.
Meski aksi penganiayaan tersebut berdampak serius, korban hingga kini belum mengajukan laporan resmi secara pribadi karena masih mengalami trauma berat.
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