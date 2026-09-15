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Muhammad Ridwan
Selasa, 15 September 2026 | 13.27 WIB

OTT Dirjen ATR/BPN, KPK Amankan 20 Koper Isi Uang Ratusan Miliar

Ilustrasi KPK. Dok JawaPos - Image

Ilustrasi KPK. Dok JawaPos

JawaPos.com - Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang ratusan miliar Rupiah dalam 20 kardus dan koper, saat operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek Senin (14/9) malam.

OTT tersebut menyasar salah seorang pejabat Dirjen di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Uang ratusan miliar itu disebut berbentuk valuta asing (valas) dan rupiah, dan diamankan bersama sang Dirjen. 

"Dalam penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai yaitu Rupiah dan valas yang dibungkus, dikemas dalam boks, kardus, ataupun koper yang berjumlah sekitar 20-an koper. Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/9) malam.

Dalam OTT tersebut, lembaga antirasuah mengamankan total 17 orang. Salah satunya diduga adalah politikus Partai Golkar Fahd A Rafiq.

Selain itu ada Dirjen di Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor, Kantah Tangerang, dan beberapa pihak lainnya.

KPK menyebut, operasi tangkap tangan itu berkaitan dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor.

Selain pengurusan HGB, diduga juga terdapat penerimaan lainnya dalam pengungkapan tangkap tangan tersebut.

"Jadi ini berkaitan dengan pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor dan juga diduga ada penerimaan-penerimaan lainnya," ujar Budi.

Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci identitas dari pihak-pihak yang diamankan dalam giat tangkap tangan tersebut.

Editor: Bayu Putra
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